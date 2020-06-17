灣仔逾80年報檔遭爆竊　巨型冰桶被盜

▲ 灣仔一間開業逾80年報檔今早發生爆竊案。（曾秋文攝）

灣仔一間開業逾80年報檔發生爆竊案。今晨（17日）早上5時許，女檔主何婆婆返回位於告士打道菲林明道交界橋底的報檔，發現報檔一個約1米高，直徑半米的巨型冰桶不翼而飛，於是報警。

▲ 報檔女檔主何婆婆表示，報檔一個巨型冰桶被盜。（曾秋文攝）

警員到場後，發現檔口鐵櫃有被人撬毀痕跡，經點算後未有發現其他損失。何婆婆表示，與姓馬丈夫一同於上址報檔經營大半個世紀，自丈夫約10年前去世後，她獨力經營，而兒子亦已長大成人，倍感恩慰。

她表示，冰桶是汽水商送贈，現時失去頓感惆帳，而報檔3年前亦遇爆竊，損失2萬元香煙。自此，她於每日收檔後，將香煙及貴重物品帶回家，豈料今次仍然被盜冰桶。她續指，臨近書展，很多學生會光顧購買飲品，希望汽水公司可再贈一個冰桶給她。

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記者：曾秋文