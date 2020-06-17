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的士紅色小巴司機今起可申請防疫抗疫基金　最快6月底獲發補貼

社會 12:26 2020/06/17

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊各界，港府早前推兩輪「防疫抗疫基金」支援，運輸署表示今日起至9月30日接受的士或紅色小巴司機申請第二輪基金的補貼，並放寬申請資格，如持有舊司機證而於今年4月至5月7日期間，已更換新司機證亦可申請，合資格的常規司機可獲每月6000元補貼，為期6個月，首筆補貼可望本個月底前開始發放。

運輸署表示，兩輪「防疫抗疫基金」至今已向運輸業界發放超過12億元補貼，今日起接受的士或紅色小巴司機申請第二輪基金的補貼。署方稱因應業界指部分司機未及時更換新司機證，現放寬申請資格至持有舊司機證者如於今年4月1日至5月7日期間更換新證，亦可被接納為符合申請資格。

發言人補充，司機須持有今年1至3月的有效租車協議或聯署聲明，以及在4至9月的有效租車協議或聯署聲明；如果未能提供4月至9月有效租車協議或聯署聲明，亦可申請一筆過7500元的補貼。署方今日將發信通知業界團體，合資格司機須透過「香港政府一站通」網站申請，首筆補貼可望本個月底前開始發放。

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責任編輯：陳正怡

防疫抗疫基金 運輸署 疫情 新冠肺炎疫情

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