【生命鬥士】患心臟病小鐵漢完成第5次手術住院　血液驗出菌延長住院無法回家慶父親節

▲ 患有先天性心臟病的3歲小鐵漢近日完成了第5次手術，血液報告驗出有菌需延長住院。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢，5月下旬接受第4次手術換了機械心瓣後，因心率不正，須緊急做第5次手術植入心臟起搏器。小鐵漢康復的進度一直理想，很快已由深切治療部轉至普通病房，而爸媽於本周一（15日）時更表示，兒子有望於1、2日內出院，可惜情況有變。

本港3歲男童小鐵漢Kansas因患有先天性心臟病，甫出生就接受了3次開腔手術，近日接受第4次手術換了機械心瓣，以及第5次手術植入心臟起搏器，現時住院中。今日（17日），小鐵漢爸爸Jayco在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文講述兒子的情況，本來期望他可今日出院，可惜情況有變感失望。

延長住院至少5天

雖然小鐵漢近兩日已經沒有發燒，但爸爸表示先前因發燒而做的驗血報告中，檢驗到有菌，而醫生初步診斷小鐵漢不似是受細菌感染，穩陣起見要再抽血種菌化驗。而化驗需時，小鐵漢最少要住院多5天。

依個報告要等5日， 如果萬一再驗到有菌，就要搞多2個星期……

照顧者爸媽同樣疲勞

患病兒子辛苦外，照顧者爸媽亦疲累，爸爸有感自從兒子於6月5日由ICU轉至普通病房，在10多天期間，爸媽輪流照顧兒子，笑言似參加鐵人耐力賽。

媽媽負責早更，而我就負責夜更，每日收工就衝去醫院陪住呀仔，直到第二朝太太嚟接我更，我就去返工（無限loop）。

現時等待報告要多5日，在周日的父親節，預計小鐵漢仍住院中，無法回家跟爸爸慶祝父親節。若果萬一報告驗出有有菌，又要再住院多14日。爸爸有感想起都覺得累，表示屆時「又係時候挑戰下自己嘅體力極限喇」。

更多小鐵漢報道，即睇：

【生命鬥士】獲暖心物理治療師鼓勵勇敢步行 3歲小鐵漢學習跟「新拍檔」共處

【生命鬥士】3歲小鐵漢手術後成功行20米 暖爸以子為榮︰願一生被叫小鐵漢爸爸

【生命鬥士】3歲小鐵漢植入心臟起搏器情況理想 爸媽感恩由ICU轉普通病房︰24小時陪兒子

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕