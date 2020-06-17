太古城男子高處墮下　當場死亡

▲ 柴灣太古城今早有一名男子由高處墮下。（曾秋文攝）

太古城今早有一名男子由高處墮下。今早（17日）10時40分，警方接報上址一名保安指，發現一名年約70至80歲的男子倒臥於上址平台，懷疑由高處墮下，於是報警。

▲ 消防遂將事主遺體移回地面。（曾秋文攝）

消防及救護員接報趕至，證實男子當場死亡，遂將事主遺體移回地面。警方仍在調查事主身份及墮樓原因。

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記者：曾秋文