涉瞞騙證監會張震遠被控串謀詐騙　法官押後至7月中裁決

▲ 被告張震遠續准保釋等候裁決。（經濟日報記者攝）

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會一案，今（17日）於區域法院續審，控辯雙方作結案陳詞。辯方指，財務總監的供詞未能證明他與被告有共同意圖，瞞騙證監會以避免自動化交易許可被撤回。法官聽取雙方陳詞後，押後至7月17日裁決，被告續准保釋。

被告張震遠（61歲），早前否認1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪。其中串謀詐騙罪指，被告於2012年5月至2013年5月期間，被告與時任財務總監蔡達英一同串謀詐騙證監會，即不誠實地向證監會隱瞞關於商交所財務狀況的重要資料，導致證監會沒有就給予商交所在香港提供自動化交易服務撤回認可。

控辯雙方早前已呈交書面結案陳詞，雙方今就重點作陳詞。控方指，法官考慮本案時，應全面考慮案發時的一系列事件，污點證人蔡達英與被告有串謀去隱瞞商交所的財困問題，而並非在個別事件中，被告有否給予蔡指示。蔡於案發時為商交所財務總監，於去年已承認串謀詐騙罪。

辯方則指，污點證人蔡達英的部份供詞證實了被告無罪，但控方視而不見。辯方指蔡曾供稱，他不認為監證會單純考慮到商交所財困問題，便撤回商交所的自動化交易許可。

辯方續指，既然蔡不認為財困問題足以引起證監會撤回許可的後果，控方的舉證便無法證明被告與蔡有共同目的和意圖，即控罪所指的「導致證監會未有收回自動化交易許可」，又指在此前提下，商人隱瞞自己的財困問題屬於普遍行為。法官將案件押後至7月17日裁決，被告續准保釋。

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記者：王仁昌