【兒童健康】幼兒頻發噩夢易扎醒　中醫教2款材料煲定驚茶安神養心

▲ 註冊中醫馬琦傑教幼兒按摩及煲定驚茶，助孩子安神養心。

「安全感」是令小朋友安定睡覺的重要一環。小朋友特別容易受外界的事物影響情緒，如電視、手機的藍光，以及突如其來的聲音包括下雨、大力關門等，又或是大人的言語。他們的幻想力特別豐富，加上安全感不足。所以，足以令他們睡覺時出現發噩夢、不停扎醒。

除了發噩夢、常扎醒，家長可以留意一下有否以下症狀：

嬰兒哭聲時高時低、時急時緩

神情不安，抱著安撫後可緩和。

做足下面4點，減低噩夢扎醒機會。

1. 避免睡前刺激

睡前2小時，不宜有藍光刺激，即嚴禁觀看電視及手機，亦不要運動刺激，因為過激運動會令小朋友亢奮，容易造成難易入睡，家人的爭執嘈吵指罵亦會刺激孩子。

2. 睡前儀式增加親子安全感

固定睡前儀式，臨睡前1小時，陪小朋友說睡前故事及按摩，以及加入小夜燈或入睡的音樂。

▲ 家長可以幫小朋友按摩。（馬琦傑醫師提供）

3. 安心按摩

平肝 3-5分鐘

搗小天心 3-5分鐘

揉印堂 3-5分鐘

搓暖耳仔 、頭頂百會

按腹部、背部，要有更好效果、可用砭石幫助

4. 安睡食療

以溫暖清炎的食物為主，如粥、飯及湯麵。

不應自行服食成藥保嬰丹、珍珠末。以上成藥只適用於驚風，卻不適用於夜啼。驚風是由於驚恐、外感、暑熱、食滯等因素而導致呼吸急速，並出現全身或局部肌肉抽搐。

▲ 家長可以煲定驚茶給孩子喝。（馬琦傑醫師提供）

「定驚茶 」需要時可服

功效：茯神安神養心，天竹黃清心定驚

材料：茯神 12g、天竹黃 1g。水滾後加入材料煮20分鐘即可。

文章獲「中醫爸B馬琦傑」授權轉載。

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