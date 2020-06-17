【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏

▲ 《鏗鏘集》檢測防疫產品殺菌效能，僅1款有效。

新冠肺炎疫情持續，不少聲稱高科技、天然的殺菌消毒噴霧蜂擁而出，到底這些防疫產品真的有效？《鏗鏘集》委託浸會大學生物系講師余英傑及第三方認可實驗室，檢測防疫產品的消毒殺菌功效，結果發現僅得1款產品有效殺菌消毒，而且該產品並非如聲稱般天然、無化學成份，因為檢測出含有化學物氯己定。

▲ 鏗鏘集檢測3支「高科技」、「天然」消毒噴霧。(鏗鏘集截圖)

戶外測試殺菌消毒噴霧

《鏗鏘集》委託浸會大學生物系講師余英傑，進行殺菌效能測試。先讓10個小朋友在同一個戶外遊樂場遊玩，然後分4組採樣，分別用酒精及3款天然噴霧潔手10秒，檢測潔手前後的細菌有沒有明顯減少。

▲ 有2款消毒噴霧滅菌效果不明顯。(鏗鏘集截圖)

結果顯示，3組使用了高科技消毒噴霧的小朋友中，只有1組手上的細菌能有效被殺滅，另外2組的滅菌效果不明顯。

對於測試中未能顯著殺菌的兩款產品，生產商回覆時只提供了不同認證機構的檢測報告，強調可以殺滅不同類型細菌達99.99%。

實驗室測試殺菌消毒噴霧

《鏗鏘集》再委託第三方認可實驗室進行實驗室測試。顯示在5分鐘接觸時間內，原本在戶外測試表現欠佳的2款產品，其中一款的殺菌效果仍然不理想。

至於在戶外有效消毒殺菌的噴霧，就檢測出含有600ppm、可抑制細菌的化學成份—氯己定。不過，該產品一向宣稱天然、不需要任何化學成份都能殺菌。公司負責人亦指，產品是天然、近乎食物級的產品。

聲稱天然噴霧含化學物

氯己定可抑制、殺滅細菌，一般用來消毒輕微傷口、皮膚、口腔。不過，國家衞健委文件指出，氯己定不能有效殺滅新冠病毒。而600ppm的氯己定，與市面消毒藥水濃度差不多，可輕微抑制細菌。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，氯己定或令皮膚出現過敏，過敏反應可以致死。嚴重的喉嚨會腫脹、堵塞氣道窒息致死

用家如對氯己定過敏，無論幾多濃度都會過敏。

如意外接觸眼睛，有機會傷害眼角膜，甚至引致失明。如果噴灑或使用含氯己定的水注入耳道，尤其中耳，有機會損害中耳聽覺神經。

若產品含有氯己定成份一定要列明，否則如有人用來噴向眼睛，真的有風險。

按目前本港法例，氯己定濃度低於百分之二的產品，毋須註冊成藥劑，但去年9月，多款含氯己定的消毒藥水被揭發含菌，之後政府修例，今年7月開始除標明用作洗手及化妝品抑菌劑外，含氯己定的產品均須註冊。

崔俊明又指，該產品宣傳上沒使用「治療」、「預防」等字眼，而是用「對抗」，其實在鑽法律漏洞。

檢測除菌卡、空氣清新機效能

《鏗鏘集》又檢測了除菌卡、空氣清新機抗疫，結果同樣顯示，戴與沒戴產品，都收集到相近數量的金黃葡萄球菌及霉菌，顯示是否用產品都沒有分別。就算在實驗室測試，殺菌效果都不明顯。

港大理學院講師麥嘉慧指，「所謂1米乘1米的保護罩，絕對是想像出來」。即使假設它不斷釋放一個成份，但當你一直行走，它的濃度不會如聲稱般在密閉空間越儲越多。人一直行，成份便一直飄走。

關於除菌卡的詳細效能分析，請睇【下一頁】

【酒精噴眼】葵芳侍應酒精噴壺誤當體溫槍 男童雙眼慘被消毒酒精噴中入院【附急救方法】

【消委會】檢測本港24款消毒酒精 6款含甲醇長期使用可慢性中毒

【隱形殺手】韓國加濕器殺菌劑致逾百人肺受損死亡 化學博士K Kwong：吸入霧化消毒劑永殘肺部

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣