涉違禁令闖機場客運大樓　58歲無業婦否認襲擊女保安

▲ 被告盧加敏（白色帽）。（林欣樂攝）

去年8月13日香港機場管理局獲高等法院頒發機場禁制令，禁止任何人故意阻礙或干擾機場正常運作，58歲無業婦涉於禁制令實施首天在機場客運大樓咬傷女保安員，被控1項襲擊致造成身體傷害，案件今（17日）於西九龍裁判法院開審。女保安供稱，被告曾稱「點解唔俾我去2號客運大樓，我要食嘢」，而她最初稱不肯定有否向被告提及禁制令，後來卻改口指有解釋。

被告盧加敏（58歲），報稱無業，被控於2019年8月14日，在香港國際機場2號客運大樓6樓（非禁區）G出口的機場保安人群管制站，襲擊女保安尹艷雅，對她造成身體傷害。

▲ 女保安尹艷雅今於西九龍裁判法院作供。（林欣樂攝）

尹艷雅作供指，案發時被告情緒激動，有數名保安正阻撓被告通過管制站，她上前協助，並要求被告出示登機證或護照，否則不准通過，被告稱「點解唔俾我去2號客運大樓，我要食嘢」。辯方律師則質疑尹從未向被告提及有禁制令，尹最初稱她並不肯定有否提及，但後來又堅稱自己有向被告解釋禁制令正生效，所以沒有證件的人士均不准進入2號客運大樓。

尹又作供指，其後有數名保安伸手攔著被告，被告欲離開，並手舞足蹈，保安遂捉著被告，被告想擺脫，尹則用左手按著被告右邊肩膊，另外用右手捉其右手，期間被告捉著尹的手，並隔著手套咬了她手腕約20秒。

辯方律師則指，尹向警察落口供時稱被告僅咬3至4秒，尹回應指當時可能說錯，並指20秒才正確。當辯方律師再次質疑兩者長度很大差別，尹則激動指「你揾被告再咬我一次，我再計時囉」。

辯方向尹指出，她看見被告前，手上已經有傷，她因此配戴手套遮蓋傷勢，以免遭客人投訴。尹否認該説法，並指自己平日擔心所接觸的旅客不衞生，才會配戴手套，純屬個人喜好。聆訊下午續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂