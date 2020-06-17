【天涯俠醫】唐寧重溫昔日演出憶一件憾事　童顏靚媽不再只為事業：要考慮小朋友

▲ 唐寧的外表與16年前拍《天涯俠醫》時沒太大分別。

TVB在16年前首播的《天涯俠醫》現在於深夜重播，吸引不少電視迷捱夜煲劇，連當年在《天涯俠醫》演護士夏曉晴的唐寧，也有重溫自己昔日的演出。現在已為人母的唐寧接受TOPick專訪坦言，看回以前的自己十分感慨，並透露當年有一件遺憾，希望將來有機會能彌補。

唐寧重睇《天涯俠醫》，看回那時的自己稱：「有很多回憶，當時能到非洲拍攝，有很多畫面都在腦海中。自己也很喜歡這部劇及這角色，印象很深刻。」

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▲ 唐寧於《天涯俠醫》飾演護士。（東星圖片）

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唐寧享受《天涯俠醫》拍攝過程

唐寧對《天涯俠醫》最深印象，是在非洲拍攝的那段時間：「還記得去了21天，當時一落地便開工，因為有些場面是在機場，那些就是第一天到達便拍。臨走時也有拍，因為只有頭尾兩天是在市中心內拍，其他都在大自然的地方，所以一落機行李也沒放下便開始拍攝。乘長途機後其實很累，不過大家都立即刷牙、洗面後便開工。」

縱然在非洲拍攝的時間很緊湊，但唐寧很享受整個拍攝：「當時的通告很chur，我們分了A、B組，經常是不斷接組，但不覺得辛苦，因為真的很開心。台前幕後班底好融合，比如張家輝，他每天都在玩，令整體氣氛很好。當時覺得那麼快便拍完了。」

她透露，在非洲期間常遇見各種動物：「每天開工乘車時會見到長頸鹿、斑馬，到了第5、6天便開始習慣，好像在旅行一樣，很開心的。不過有件事很遺憾，就是一直希望能看見獅子，以為應該有機會看見，但可是從沒遇過。」

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▲ 《天涯俠醫》遠赴肯雅取景。（東星圖片）

張家輝遇上獅子

不過劇組有不少演員都曾遇見過獅子：「這麼多天的拍攝中，我有一之是唯一一天早收工，先行回酒店。」

可是當她在酒店吃飯時，張家輝衝入來告訴她看見了獅子：「我問他：『不是吧？』他跟我說：『是的，你收工後，我們繼續拍，就在回程路上看見了10隻獅子躺在地上。』我知道當地遇上獅子的習慣就是不能動，不能弄走牠或響咹，只能等待。所以他們便在等，待獅子散開後才離開。」

她又指：「他們拍下了很多獅子的照片，我覺得很遺憾，到最後都沒法看見獅子。一直帶着此遺憾，希望有天能再去非洲看獅子。」

▲ 現時的唐寧增添一份成熟女人味。（陳家瑩 攝）

《天涯俠醫》訊息正面

此外，劇組曾面臨停電經歷，唐寧憶述：「我們所住的酒店是類似渡假村的地方，並在動物公園內。有次突然停電，整間酒店都沒燈，起初大家都尖叫問甚麼事。突然有人叫大家看看上面，我們全部人都望上面，看見了很多星星。」

她續指：「正因為停電了，才發現原來天上有很多美麗的星星，應是我人生中看見最多星星的一次。那裏沒光污染，可以很清楚看見星際，那次的經歷很難忘。我常跟朋友說，去非洲除看見動物很開心，就是看見星星。」

《天涯俠醫》成了觀眾心目中的經典作品，唐寧認為：「劇集的故事內容很好，我有個Fans因為看了此劇而真的成為無國界救護人員，我覺得這些正面的劇集真的可以影響很多人，能傳播一個很好的訊息。」

▲ 擁有童顏的唐寧有如吃了防腐劑一樣。（梁樂欣 攝）

▲ Yes Card背後是唐寧的《無糖假期》歌詞。（梁樂欣 攝）

▲ 十多年情的唐寧青春可人。（梁樂欣 攝）

▲ 唐寧的樣貌沒太大變化。（湯炳強 攝）

外貌多年不變的唐寧保養得宜，並應TOPick要求手持十多年前的Yes Card合照，根本就跟以前沒甚麼分別，果然是童顏靚媽！

隨年月過去，唐寧指自己的心態上也有改變：「當時的我每天只會去想上班，是在事業上衝的一個人。現時有小朋友，因此除工作以外，也會考慮到小朋友及如何去計劃，與當時相比，我覺得自己成長了很多。」

場地：NutShell Hong Kong

記者：梁樂欣

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