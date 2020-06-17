【再見愛貓】《街角遇見貓》貓主角Bob享年14歲　主人悲痛難忘愛貓陪伴戒毒癮

▲ 《街角遇見貓》貓主角Bob於6月15日去世，貓齡14歲。

英國有一隻受傷流浪貓遇上一名染有毒癮的街頭藝人，人貓相遇自始改變了彼此，他們的經歷更被改編成小說及電影，貓咪Bob更出演電影拍攝了《街角遇見貓》（A Street Cat Named Bob），成為貓界名人。黃貓Bob於星期一（15日）去世，享年14歲，主人撰文表示不能忘記牠，一眾貓迷都表示心痛。

啡虎斑黃貓Bob本來在英國街頭流浪，直至2007年，一名英國街頭藝人James Bowen遇見當時受傷的Bob，決定照顧及收養牠，主人James也在愛貓的陪伴下戒掉毒癮，更成為最好拍檔一起在街頭賣藝，乖巧的Bob能坐在主人肩膀上，非常觸目，一人一貓的溫馨故事後來被收錄成書，更改編拍攝了電影，當中貓角更是由本尊Bob親身上陣演出。

今日（17日），facebook專頁「A Streetcat Named Bob」公佈悲痛的消息，貓咪Bob於6月15日離世，享年14歲。

▲ 主人James對愛貓Bob離世感到非常心痛。（圖片︰A Streetcat Named Bob facebook）

愛貓陪伴主人成長

主人James Bowen非常傷心，牠表示是Bob救了他一命。人貓關係密切，Bob不僅陪伴了主人，更令主人找到了缺少的方向和目標。James表示他們能通過書籍和電影共同取得的成功是奇蹟。

Bob遇上了成千上萬的人，觸動了數百萬人的生命。從來沒有像牠這樣的貓。再也不會，感覺就像生命中的燈光熄滅了，我永遠不會忘記牠。

有關Bob離世的消失在貓界廣傳，大家非常心痛，感謝Bob帶來正能量，影響了很多人的生命，願牠在彩虹橋上安息。

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責任編輯︰顏紫燕