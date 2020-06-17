【散漫外傭】外傭疫情下蒲酒吧唱K酒店開Party　僱主批態度差如Working Holiday公主

▲ 有僱主狠批外傭來港似Working Holiday公主。

外傭「博炒」個案屢見不鮮，近日有僱主在社交媒體大呻其外傭姐姐工作懶散、態度惡劣，來港工作接近一年仍未能獨立工作，更在疫情肆虐期間不理勸告外出蒲酒吧，與隔離人士到酒店開派對，令僱主狠批外傭似來港「working holiday」的公主。

一名僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖指，家中的菲傭是來港「working holiday」的公主，聘請前考慮到雖她沒有經驗，但她育有2名孩子，加上年紀不小，僱主以為她會乖巧穩重，遂聘請她照顧家中的初生嬰兒及打理家務，萬萬沒想到這是噩夢的開始。

外傭工作近一年未能獨立工作

僱主是全職父母，育有一名1歲嬰兒，由於外傭沒有經驗，故僱主請來父母指導外傭渡過適應期，詎料「一幫就幫足一年」。僱主狠批外傭工作近一年仍未能獨立工作，簡單家務也未能完成，

餵食、沖涼、洗衫、洗奶樽同訓覺都做唔到。

僱主又指出，外傭對做家務沒有概念，不懂分配做家務的先後次序，所以僱主每天晚上交代外傭隔天的工作安排，亦要安排好嬰兒的三餐菜單，

否則公主夠膽死lunch煮多啲，晚餐就返熱啲食物比bb食。

僱主不禁感嘆問自己是否要求太高，「要公主一個人同時照顧bb，又做家務，係咪真係mission impossible（不可能任務）？」。

僱主其後細數外傭4大離譜事跡，炮轟外傭做事不顧後果。

1.不聽勸告到高危地區

僱主指，在外傭來港後香港便開始有社會運動，曾勸告外傭不要出入港島遊玩，惟外傭沒有聽勸，沒有顧忌自己的人身安全，更坐在遊行街道中心「打卡影相」，「請問係咪未比人打過呀？俾人拉咗去差館咁點算呀？」

2. 疫情期出街玩Share咪唱K

僱主氣憤表示，外傭在疫情最肆虐期間不肯留在家中休息，不顧危險出街遊玩與多名外傭聚會，「仲要share支唱k神器輪住唱，我家有個bb啊，係咪一定要做呢啲口水互噴嘅高危活動呢！」

3. 疫情期蒲酒吧飲酒

僱主再指，早在疫情初起，酒吧卡拉OK房被迫關閉，但外傭竟繼續約其他外傭到酒吧唱K，「玩到好似落disco咁，仲要唔止一次。」

4. 疫情期與隔離人士酒店開Party

又有一次，僱主指外傭與朋友買炸雞、啤酒及零食一同到酒店開Party。後來，僱主發現酒店房間內有一名正在進行隔離的外傭，惟她們沒有理會，一同下樓找繼續飲酒唱K。僱主知道後非常生氣，「我只係唔知佢地在邊間酒店，否則我一定報警！」

樓主狠批外傭只顧自己享樂，不理僱主一家，曾想過將她解僱，但由於家中有嬰兒需要照顧，所以僱主一直忍耐。最近僱主與外傭審視一年的工作表現，直接問她「幾耐時間先可以獨立工作，不用我父母幫手」，結果對方回答指想辭職回家鄉，僱主立刻批准其請辭，「好彩佢自己走，唔使我炒佢」，噩夢總算告一段落。

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責任編輯︰王俊賢