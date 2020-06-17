【港區國安法】曾國衞：附件三所有全國性法律在港具法律效力

▲ 曾國衞表示，《基本法》附件三內的全國性法律，無論以公布方式，還是以立法方式在特區實施，同樣具有法律效力。(馮漢柱攝)

「港區國安法」將被列入《基本法》附件以在港實施。政制及內地事務局局長曾國衞今日表示，《基本法》附件三內的全國性法律，無論以公布方式，還是以立法方式在特區實施，同樣具有法律效力。

有關日後任何《基本法》附件三內全國性法律的修訂，曾國衞指出，將會由全國人大或由人大常委會作出主導，對法律進行修訂。他又表示，對於日後列入附件三的全國性法律，特區政府會在人大常委會向其徵詢意見時，「適當地」反映香港的實際情況和具體意見。

公民黨議員陳淑莊引述港澳辦副主任鄧中華指，港區國安法不容挑戰，質疑經《基本法》附件三頒布的法律，地位是否高於本地立法。曾國衞回應指，港區國安法的條文仍在草擬當中，未能看到條文是否有凌駕性。

民主派立法會議員朱凱廸質疑，「港區國安法」的實施會影響香港的司法和終審權，曾國衞回應指，港區國安法條文將會符合《憲法》及《基本法》，而根據《基本法》19條，香港特別行政區享有獨立的司法和終審權，但他強調，特區政府在國防和外交層面方面沒有管轄權。

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記者：尹櫻霖