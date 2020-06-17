【預防蚊患】黃庭鋒屬惹蚊體質常叮至遍體紅腫　皮膚科醫生教快速止痕消腫法

▲ 戶外有黃庭鋒在的地方，就會成為蚊的焦點。

現年32歲TVB藝人黃庭鋒（Telford）與譚玉瑛一起主持飲食節目《香港原味道》，昨日黃庭鋒在instagram分享在拍攝《香港原味道》外景時的照片，身穿背心的黃庭鋒更被蚊蟲咬噬。如遇上同樣情況時，可以聽從皮膚科專科醫生的建議止癢。

身穿深色背心的黃庭鋒，在限時動態分享被蚊蟲咬噬後的手臂，手臂多處出現紅腫情況，並配文：「洗唔洗去到咁盡？」、「有無人出手相救？」。

▲ 黃庭鋒在戶外常被蚊叮。（取自黃庭鋒IG）

黃庭鋒接受TOPick訪問表示，屬惹蚊體質的他巳見慣不怪：「在戶外差不多4、5個小時，被叮了二十幾粒，其實我一向惹蚊，基本上每次出外景都很多『收獲』，就如我上載圖片所見，有我在，基本上其他人不用蚊怕水、蚊香、電蚊拍等防蚊措施，因為我會成為蚊的集中點。」

3招快速止痕消腫法

早前皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時，建議了3個方法，有助被蚊蟲叮咬後消腫、止痕癢的方法：

1.用凍濕毛巾或冰敷患處，可減輕痕癢、腫脹感覺；

2.可塗抹潤膚霜舒緩痕癢；

3.用番梘水清洗患處。

▲ 黃庭鋒在外景拍攝被蚊叮。（陳智良 攝）

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輕拍皮膚可減輕痕癢

黃庭鋒在照片開玩笑：「可以瘋狂幫我係每粒上打十字！」，在痕癢地方打十字是坊間一些止痕癢方法，黃庭鋒最後亦塗上止痕藥膏。

坊間亦流傳用鹽、牙膏等天然方法止痕等。胡醫生卻不建議用坊間流傳的方法。

▲ 黃庭鋒是惹蚊體質。（由受訪者提供）

他解釋鹽無法改善痕癢情況，反而有機會磨損角質層，傷害皮膚。而牙膏的薄荷成分有機會改善痕癢感覺，但如果皮膚本身有損傷，或「搲痕」時刮損皮膚，有機會刺激傷口。

最後胡醫生提醒不要用力「搲」患處，，一旦刮損皮膚，會增加細菌感染風險，亦容易導致色素沉澱，令蚊印更深色。如希望減輕痕癢，可輕輕拍打皮膚。

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