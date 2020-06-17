【明星理財】孝順糖妹為家人購逾20份保險　好家姐寧將買樓首期供弟弟留學

▲ 糖妹一向被封慳妹，實則因為要負起養家責任。

天生童顏的糖妹（黃山怡），出道十年外表依然未變過，凍齡有道。不過糖妹思想卻很成熟，在中學年代已很清楚自己的路向，入行做藝人亦很懂得風險管理，由生活至理財亦深明未雨綢繆的道理，更肩起供弟弟到英國讀4年大學的學費開支，堪稱絕世好家姐。

糖妹的演藝事業起步點，始於2010年組合糖兄妹開始，不經意已出道十周年，糖妹雖然容顏不老，亦不免感難時光飛逝。

▲ 糖妹早前自彈自唱《呼吸有害》，唱功受讚賞，連原唱莫文蔚也大表欣賞。（影片截圖）

遇到好老闆教理財

近半年演藝界受疫情衝擊，大小演出都告停辦，糖妹雖然瓣數多多，坦言收入亦受影響。「幸好自己一向懂積穀防饑，託賴之前傾好的劇集、廣告都可照拍，但都明白現時市道差，大家都要比以前更加努力。」

思想早熟的糖妹，入行一刻就知歌唱路不易行，只能時刻提醒自己保持初心。中學時已憧憬做歌手的她，便立志朝夢想出發，笑言會用「土炮」方法，把唱歌demo寄去各大唱片公司，又到電台做兼職，試過在電台碰到農夫，厚著面皮問他們公司要不要人。

▲ 糖妹08年跟糖兄組成糖兄妹出道，外表跟現在改變不大。

【明星理財】衛詩雅慳家投資多年來從未失手 首次置業計錯數為供樓捱出病

糖妹又不斷參加大小歌唱比賽，18歲時認識了志同道合的糖兄，終被唱片公司賞識以組合出道。

自言無後台無背景，糖妹強調更說不上小康之家，早明白追夢都要考慮現實。「我出道前已一直兼職做電台、化妝，可以維持生計，因我不想父母擔心，也覺不應該問家拿錢，媽媽講過可給錢讓我讀書，但我覺已經出身，亦有自己想法。」

幸而糖妹遇到老闆，每個月都會出底薪，令糖妹可有拿作家用，甚至借錢給她買儲蓄保險，讓糖妹沒有後顧之憂地發展演藝事業。

▲ 糖妹平日愛坐公共交通工具，笑言有時利用坐車時間寫稿。（攝影：曾耀輝）

孭起弟弟4年大學學費

努力工作的糖妹，對家人亦非常有孝心，更肩負弟弟赴英國讀大學每年約30萬的學費，4年學費逾百萬，已可拿來作上車首期，但糖妹寧可留給弟弟讀書。

她解釋：「我覺得一個男生去過海外留學，對投身社會一定有有幫助，若弟弟有興趣過去留學，而我能力上做到的話，也願意供他去讀，雖然負擔是重了，但投資在一個人身上，是不能這樣去計算。」

弟弟在英國3年，尚差一年才畢業，近日因疫情學校停學，弟弟暫時從英國返港，不過好家姐糖妹已告知，若弟弟日後有意攻讀博士，她亦會繼續供對方讀書。「不過我也警誡，是真的有興趣才讀，而不要成為逃避養家的藉口。」

▲ 早前跟鄺潔盈、黃美棋主持《香港美食一條街》，糖妹自言邊拍節目邊觀察各區樓盤。（取自IG）

【單親媽媽】何婉盈教女兒理財不可做月光族 憶亡父遺憾未能報答親恩【有片】

去年糖妹為方便工作，由跟家人在九龍區居住，搬到港島區租樓，開始獨居生活。自言柤金成為生活最大開支，向有慳妹之稱的糖妹，日常使費更精打細算。

雖對置業有興趣，糖妹一來仍在努力儲首期，其次精明的她，認為買樓是人生大事，不能輕率，早前她並買了關於按揭的書籍，積極為上車備戰。

孝順女糖妹，目前最想可以買樓跟家人同住。她的夢想家是：「我喜歡望海，視野廣闊，又要在市區，所以都知有些難度。」

▲ 糖妹有意入行十周年，跟糖兄一起舉行網上加實體音樂會慶祝。（攝影：曾耀輝）

【降魔的2.0】劉佩玥曾是大花筒成「月光族」 靠3個方法改惡習：儲錢真的很重要【有片】

未雨綢繆的糖妹，入行以來買了20多份保險，不少都是為父母的醫療和意外而買。對理財心得，糖妹的經驗之談是：「儲錢是需要動力，無論為自己為家人，首先要有個目標，一個人如果對將來有計劃和危機感，就知道生活上很多地方都需要用錢，自然就會去學習理財。」

人仔細細的糖妹，視野卻是很長遠，難怪她笑言眼角高，對伴侶的擇偶條件都要同樣須具上進心和長遠目光。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：區家歷