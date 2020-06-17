【緣來自咖啡】馬浚偉上山詩鈉相識25載　回味當年友情憶年少輕狂齊醉天光

▲ 馬浚偉主持的電視節目《緣來自咖啡》陸續邀上山詩鈉任嘉賓。

馬浚偉近期正忙於排練他的第三個舞台劇《男人40 CEO》，與此同時亦繼續為其製作及主持的電視節目《緣來自咖啡》進行拍攝，陸續邀請不同嘉賓出席，今回亮相的是上山詩鈉，兩人原來有一段鮮為人知的密切關係。

與上山詩鈉既非同事也從無合作，如果不説出來，無人估到他倆是相識25年的好朋友。馬仔解謎：「日前排戲，黎瑞恩問我，原來你同上山詩鈉那麼熟？識了很久？真是不講不知，當年我們有個歡樂四人組，我、Anna、尹錦輝同埋甄楚倩，時常相約去飲酒聊天，無所不談，這段日子真是好開心亦好難忘。」

▲ 上山詩鈉與馬仔相識多年。

馬仔不諱言那時年少輕狂，飲酒飲到傻，往往通宵達旦，回想當年真難以想像怎會那般狂：「但這段飲酒友情還是很難忘的，大家都年輕、都真心。今日同Anna傾偈憶往事，一下子所有回憶返晒嚟，Anna依然健談，有嗰句講嗰句，毫不掩飾，真情流露，沒見那麼多年，覺得她仍然十分可愛，真到爆！」

上山安鈉亦很開心老友重聚，勾起許多以前一起的日子：「好似回帶一般，飲酒飲天光的畫面重現眼前，好好笑亦好回味。見回馬仔真是好開心，非常佩服他的積極人生態度，不斷學習不斷進步，又多方面發展，成績可見，真的好厲害。」

▲ 馬仔與上山安鈉多年友情不變。

馬仔表示，與上山安鈉失聯多年，因為彼此都換電話，猶幸去年在機場相遇，大家見面即時來個擁抱，交換近況，恢復聯絡。

今次好開心邀請到上山做嘉賓，足證25年友情經得起時間考驗不變，彼此感情更沒褪色，實在感恩又開心，已承諾再約飯局，歡樂四人組重組。