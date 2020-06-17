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【滙豐裁員】滙豐重啟裁員計劃　擬全球裁員3.5萬人

休閒 15:55 2020/06/17

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滙豐將重啟裁員計劃，擬全球裁員3.5萬人。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）發內部電郵表示，有意恢復早前因疫情而擱置的裁員計劃，預料將全球裁員3.5萬人，並停止大部分外部招聘工作。祈耀年明言，目前是重啟裁員計劃的合適時候。

據路透社引述消息報道，滙豐集團行政總裁祈耀年向員工發出內部電郵，表示將重啟裁員計劃，預計將裁走35,000名員工，並停止大部分外部招聘工作。滙豐預計集團會由目前的23.5萬名員工，裁減至接近20萬人。

滙豐發言人：香港仍然是集團增長計劃的核心

耀年表示，從集團今年第一季業績可見，疫情對未來經濟將會造成重大挑戰，因此2月份所宣布的重組計劃，「目前來說是更有必要進行（even more necessary today）」。他要求集團行政委員重新檢視今年下半年可採取的指施，以確保集團定位準確，並明確表示現正是取消暫停裁員計劃的時候（lift the pause on job losses）。

他理解消息可能引起憂慮及不確定性，但裁員計劃會按個別地區情況而推進。而集團亦會設法重新分配員工，特別是維持凍結大部分對外招聘，但就會盡量從內部調撥員工，以填補空缺。

市場關注全球裁員會否涉及香港員工，滙豐發言人回覆傳媒查詢時表示，香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資及發展亞洲業務。

責任編輯：王俊賢

裁員 滙豐控股（00005）

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