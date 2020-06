【滙豐裁員】滙豐重啟裁員計劃　擬全球裁員3.5萬人

▲ 滙豐將重啟裁員計劃,擬全球裁員3.5萬人。

滙豐集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)發內部電郵表示,有意恢復早前因疫情而擱置的裁員計劃,預料將全球裁員3.5萬人,並停止大部分外部招聘工作。祈耀年明言,目前是重啟裁員計劃的合適時候。

據路透社引述消息報道,滙豐集團行政總裁祈耀年向員工發出內部電郵,表示將重啟裁員計劃,預計將裁走35,000名員工,並停止大部分外部招聘工作。滙豐預計集團會由目前的23.5萬名員工,裁減至接近20萬人。

滙豐發言人:香港仍然是集團增長計劃的核心

耀年表示,從集團今年第一季業績可見,疫情對未來經濟將會造成重大挑戰,因此2月份所宣布的重組計劃,「目前來說是更有必要進行(even more necessary today)」。他要求集團行政委員重新檢視今年下半年可採取的指施,以確保集團定位準確,並明確表示現正是取消暫停裁員計劃的時候(lift the pause on job losses)。

他理解消息可能引起憂慮及不確定性,但裁員計劃會按個別地區情況而推進。而集團亦會設法重新分配員工,特別是維持凍結大部分對外招聘,但就會盡量從內部調撥員工,以填補空缺。

市場關注全球裁員會否涉及香港員工,滙豐發言人回覆傳媒查詢時表示,香港仍然是集團增長計劃的核心,會繼續投資及發展亞洲業務。

