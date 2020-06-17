【救救動物】南非恐怖獅子屠宰場　獅子慘遭活取骨頭製藥材

▲ 南非恐怖獅子屠宰場，獅子慘遭活取骨頭製藥材。

使用野生動物入藥一直存有爭議，在某些地區，獅子骨頭被視為名貴的藥材，不過取得骨頭背後，方法極度殘忍和不人道。南非有333個屠宰場，將大量獅子宰殺取下骨頭，販賣給中國和東南亞的商人，以便製成藥材。有獸醫表示，若獅子因病毒死亡，人類有機會在屠宰過程中受感染。

據英國《每日郵報》報道，英國保守黨前副主席邁克爾（Michael Ashcroft）近日推出新書《Unfair Game》（不公平的遊戲），書中指出前英國陸軍和安全部門小組透過臥底秘密調查了南非獅子的非法屠宰情況。當中揭露了一位俄羅斯獵人利用獵犬狩捕和殺死圈養的獅子，另外亦有許多野生小獅子被偷運到南非，獵人會透過槍擊或下毒殺死獅子，以取得牠們的骨頭。

部分獅子甚至在活著時被取骨，因為骨頭中殘留血液，會呈現一種獨特的粉紅色，非常受買家歡迎。一個完整的獅子骨架價值高達3200英鎊（約港幣3.1萬元）。

書中提到，中國和東南亞視獅子骨為名貴藥材，每年幾乎有數百萬英鎊的獅子骨交易。而在南非，每年約有600至1000頭獅子因「罐頭狩獵」而死，「罐頭狩獵」即獵殺人工繁殖的獅子。

南非比勒陀利亞一位獸醫考德威爾（Peter Caldwell）表示，由於獅子在極度惡劣的環境中生活，有機會感染結核病或者肉毒桿菌中毒。他表示，肉毒桿菌中毒可透過被感染的骨骼與皮膚傳染給人類。另外，布魯氏菌病（brucellosis）亦可透過獅子骨骼傳播，嚴重可引致關節炎、心臟發炎等疾病。

【肢解獅子】8隻獅子遭落毒後肢解 鼻子及獅爪全被斬下來

【殘酷藥材】煉獄繁殖場活取熊膽令黑熊精神耗弱 中醫師：不是萬能仙丹靈藥

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：熊詠思