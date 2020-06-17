轉載警員資料首違「起底」禁令　女設計師認藐視法庭判緩刑

▲ 女設計師陳藹柔違反警員「起底」禁制令，今就藐視法庭罪被判緩刑。（林育慧攝）

警方為禁止警員及家人遭「起底」而申請臨時禁制令，高等法院法官去年10月頒下臨時禁制令，有效期維持至今。女珠寶設計師於去年11月透過Facebook帳戶轉載警員及其家人資料，並自行加上「血債血償xxx及眾黑警」字句，今（17日）於高等法院承認違反民事藐事法庭罪，判監28天，緩刑1年，兼付訟費3萬元。法官指考慮到被告坦承責任，與警方合作及真誠致歉，故判處緩刑。

高院修訂警員「起底」臨時禁制令 涵蓋保護特務警察

律政司今於高等法院就答辯人陳藹柔（39歲）違反警員「起底」禁制令，指陳違反民事藐視法庭罪，要求法庭作出判刑。陳任職珠寶設計師，根據呈上法庭的案情顯示，陳於2019年11月5日於Facebook帳戶轉載涉被「起底」警員及其家人資料，並加上「血債血償xxx及眾黑警」字句，該警員友人於網上發現有關資料，翌日警方拘捕陳，並於其住所搜查其電腦。



根據案中被「起底」警員指出，擔心資料會被利用作非法用途，以及身在海外期間，因擔憂而延期返港，至返港後與妻子曾入住安全屋3個月，夫婦亦曾收到不少滋擾電話，警員稱曾有店舖售貨員認出及辱罵，事後夫婦須更換電話號碼。律政司一方指「起底」對涉事人士可造成滋擾，認為本案應處以月計監禁，以收阻嚇作用，並要求答辯人支付懲罰性訟費36萬元。



代表律師指答辯人被捕後與警方合作，並承認責任。代表律師指答辯人事發前曾到英國及日本，並沒有留意本港新聞，亦不知道法庭已頒下禁制令一事。事發時因受到科大生周梓樂事件影響，頃刻間轉載了有關警員資料，並沒有想及後果。代表律師指答辯人對事件感到後悔，承諾不會再犯，要求法官考慮判處守行為或罰款，並指答辯人即時承認責任，故不應支付懲罰性訟費。



法官高浩文於判刑時指，高等法院於2019年10月25日就禁止警員及其家屬被「起底」頒下臨時禁制令，期間亦多次就禁制令作出修改而頒令，而有關命令亦廣泛受本港傳媒報導。



法官引述答辯人呈交的誓章內容指，答辯人並非蓄意違反禁制令，當時亦沒有想及後果，並向受影響人士致歉，因錯誤判斷及忽略法例才導致本案發生。答辯人被捕後與警方合作，其後所涉刑事調查亦已獲終止，事後亦已取消Facebook帳戶，並承諾不會重犯，會致力設計工作，回餽社會，望法庭給予機會。



法官強調法庭頒下的命令必須遵守，過往曾有因涉違反法庭命令而被監的案例。法官認同言論自由及權利，公僕的不是可被批評，但沒有理由須承受滋擾及威嚇。法官指本案為首宗涉違反警員「起底」禁制令，法官指於網上進行「起底」行為的人士，沒有顧及於現實造成的傷害，而「起底」行為反而會起寒蟬效應，令人擔憂而不敢發言。



法官考慮到答辯人與警方合作，並即時承認責任，已終止使用所有社交媒體，法官接納其真誠致歉，考慮過所有因素後，判監28天，緩刑1年。法官強調本案並非民事藐事法庭案最嚴重，加上考慮到答辯人求情及其盡早承認責任，但法官強調若日後有人因違反有關禁制令而被帶到法庭，於本案判決後便不應僥倖認為可避免被判監之可能。至於訟費方面，法官認為答辯人只須支付部份訟費，頒令答辯人支付律政司訟費3萬元。

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記者：林育慧