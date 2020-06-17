【野外教室】5歲仔跟阿爸去野外Camping　露營爸爸：大自然是最好的人生導師

▲ 自小愛周山走兼四處野營的興Sir，大自然是啟發和訓練人生最好的道場，故在在兒子還小時，帶他去露營，希望和兒子一同在人生路上成長。

常說大自然是啟發和訓練人生最好的道場。自小愛周山走兼四處野營的林偉興(人稱興 Sir)，對此深信不疑。他說回看自己在大自然遊走的青春歲月，最大的得著是建立了自信心和學懂預備退路。「一個人能有自信，無論將來在人生中遇到何種失敗，都能勇於面對。而且懂得在前進時，計劃不似預期時，安排了安全退路，便能挺得過去。」於是，他會在兒子還小時，帶他去露營，希望和兒子一同在人生路上成長。

▲ 林偉興從兒子晉灝5歲時便帶他去露營，希望從中建立兒子的自信心。(被訪者提供)

興Sir在中學時代已是露營發燒友，逢是學校或公眾假期都會約三、五好友往郊外走，只是有感那年代的郊野公共資訊實在太不齊全，常常去到該地後，才覺沒有廁所、燒烤爐、或紮營地點距離不實等，使人掃興。「所以我後來把自己去過的營地，以用家心得、營地設施、前往交通等實用資料記錄下來，開始寫網誌和同道中人交流下，結果被出版社看中邀請我出書囉！」他笑說。

▲ 執柴枝生火是野營的必然項目之一。(被訪者提供)

他寫的《親子露營樂》一書，是想鼓勵父母們嘗試體驗下親子露營的樂趣，應如何做事前準備、營地配套、裝備、遊戲、食譜和一些露營熱點介紹，圖文並茂，實用有趣。

▲ 郊野就地取材，投石到海中也可以玩一餐。(被訪者提供)

親密關係從小建立

他就是有感孩子的童年時光稍縱即逝，要和他建立親密關係，便要從小開始。於是在兒子5歲左右，他首次帶兒子去露營。

記者順理成章地以為那次是他們父子的愉快時光？豈料他說有點相反，「不是太差，卻不是美好啦！因為始終兒子是第一次，完全沒有野外露營概念。而且又只得他一個小朋友，當大人忙著紮營、起爐、取水等工作，沒閒聊看顧他，一個不留神，他跌倒在渠邊。」

▲ 興Sir說露營於沙灘附近，連玩遊戲都不用傷腦筋，堆沙便可玩足大半天。(被訪者提供)

經此一役，他的親子露營心得是最好帶多個小朋友，互作玩伴，「還有親子露營初哥父母，適宜選擇一些合法農莊，雖然要收費，但農莊有一定的設備配套，例如洗手間、自來水和煮食工具可租借，有些更有浴室設施。當中亦可能有飼養動物，讓小朋友可以親近認識下。」

▲ 他說兒子都很享受郊野露營樂，而且兒子亦不怕污穢。(被訪者提供)

學習過程重於結果

雖然首次露營經驗不太好，但沒有阻礙興 Sir帶兒子去Wild Camp的心志，「第二次有伴了，帶了他的堂哥哥去一起玩，而且是去了農莊。見到兒子對甚麼都滿有好奇心，會去餵動物、摘生果、又會主動問我有甚麼可以幫手做。」

▲ 兒子首次對未見過的牛屎，深感興趣。(被訪者提供)

他欣賞兒子的主動，盡管在幫忙的過程中，兒子會遇到力有不逮的情況，想逃避不做時。興 Sir 反而會耐性地用些「甜言蜜語」來氹兒子面對，例如「再試下啦！如果連你都唔幫爸爸手，爸爸一個人做唔到喎！」於是，兒子很快又會繼續嘗試。

「結果是否成功不重要，重要的是過程。我從中引導他去嘗試，成功了他建立到自信，失敗了我們共同去面對，一樣能夠有自信。」他豪氣地說。

就地取材可作遊戲

如上文提過，孩子不同大人，大人在郊野可以單望天發夢都可以過半天，小朋友精力旺盛，難免需要遊戲來打發時間。

「其實我覺得不用帶太多的玩具去露營，郊野就地取材便是遊戲玩意。我會和兒子約法三章，不能帶手機，但他說想用來拍照，我說可以但會off了流動數據。」他笑說。

他續說單是石頭已經可以演變幾個不同的遊戲來，如疊石比賽，一班人一起找來石頭，在限時內最快把石頭疊起而又不會倒下的為勝者。又例如用石頭、加樹枝、樹葉、草等來砌圖案，還可以玩投石，看看誰能夠把石頭投得最遠等等。

▲ 露營一到晚上，小朋友總會感興奮，玩皮影戲不錯。(被訪者提供)

大人們覺得老套的皮影戲，小朋友最受落，就是在夜晚，用電筒照向帳幕內，大人在幕內做出各樣動作，加說話描述講出故事；又或者輪到小朋友做動作，大人在帳幕外估動作是甚麼等，都是一家人不錯的親子時間。

▲ 一班人一起在限時內最快把石頭疊起而又不會倒下的為勝者。(被訪者提供)

最後，他提到隨著兒子的長大，步入小學，他的功課亦開始繁重，生活日常就是穿梭學校、補習社與興趣班之中。他不想兒子的童年就如此營役地過去，希望他能藉著這些露營體驗中健康快樂地成長。

記者：郭秀芳