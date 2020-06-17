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涉拒捕兼藏有鐵錘　教練否認兩罪7月再訊

社會 16:07 2020/06/17

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案件今（17日）於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

去年11月10日有人發起「八區開花」示威活動，24歲男侍應當日涉在荃灣拒捕，1名亦涉拒捕的42歲教練另疑被搜出鐵錘，兩人各被控抗拒警務人員罪，教練另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院提堂。男侍應的案件准以簽守行為2年處理，教練則否認兩罪，案件押後至7月22日再訊。

兩名被告劉俊宏（42歲），報稱定向活動教練；陳俊生（24歲），報稱侍應，各被控1項抗拒警務人員罪。控罪指，他們於去年11月10日在荃灣河背街73號外，分別抗拒警員A及警員B。劉另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他同日同地攜有1個鐵錘。

案件今再訊時，陳准以1,000元簽保守行為2年，而劉則否認兩項控罪，押後至7月22日再訊，劉續准保釋候訊。

陳的案件的案情指，當日有警員發現被告行跡可疑，故截查被告，被制服期間被告掙扎，其後被捕，警誡下保持緘默。

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記者：林欣樂

請願示威 荃灣

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