【那些我愛過的人】李日昇為角色花半年時間地獄式操肌　9月約滿大台無意再續約

▲ 為角色花半年時間作地獄式訓練，九月完約李日昇去意已決。

童星出身的李日昇以前常飾演「病童」，近年搖身一邊，化身成肌肉結實的猛男。在近日的TVB新劇《那些我愛過的人》內，李日昇天更演拳館教練。他在《那些我愛過的人》開拍前花半年時間學泰拳，並落力操Fit節食，令身形達至人生高峰！

其實李日昇在6歲已入行，至今在娛樂圈打滾22年，本身身形瘦削的他因接演《機場特警》，同時受好友郭子豪影響，開始接觸健身。

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▲ 近期全心發展健身工作的李日昇，肌肉再增長！（instagram圖片）

李日昇為演出練泰拳

在近期播出的新劇《那些我愛過的人》中，李日昇飾演拳館教練，經常要展示結實手臂。

去年TOPick跟李日昇做訪問時，他正在為此劇進行操練和節食，當時為他量度過胸肌和手臂，體重約140多磅的他，分別有39吋胸肌和14吋二頭肌，非常壯碩！

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▲ 勇敢表明立場的李日昇，在新劇的宣傳及劇照中完全未見蹤影。（經濟日報圖片）

李日昇透露，當日為了操練出爆肌身段，每星期有六天都會去健身房，每次做一個小時的運動。

另外，他每星期有4天到拳館打拳，同樣每次1個小時，本來沒有泰拳底子的他事前花費半年時間練習：「拍攝前為了準備保持泰拳拳手的身型，會盡量降低自己的體脂和努力學習泰拳，盡量做好姿勢，希望唔打得都睇得！」

▲ 為了角色，李日昇花費大半年時間學習泰拳，又進行地獄式修身節食，為求達至完美效果。（經濟日報圖片）

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為操肌嚴格控制飲食

當時為達至完美身段，李日昇除了健身，還要配合飲食，之前受訪時他曾笑言白烚雞胸、西蘭花和飯是他的好朋友。

他說：「早餐會任食，但當然盡量少油鹽糖，不要吃加工製品，例如煙肉、火腿、腸仔、餐肉等，少飲有糖份飲品。之後三餐都另吃白烚雞柳、西蘭花和白飯，建議大家Keep fit時可以多吃含蛋白質的食物，例如牛、雞、豆腐等，如果不吃肉亦可以多吃豆腐、藜麥、蛋來補充養份。」

▲ 每日與健身器材作伴。（instagram圖片）

雖然《那些我愛過的人》拍畢至今已1年，不過同時身兼健身教練的李日昇，身形與當時接近零差距，身材沒有走樣：「身形沒大轉變，只是沒那時『乾身』。完劇後無特別獎勵自己去大吃大喝，但不會像那時一樣只吃白烚食物，不過依然會注意飲食，不吃肥膩食物。」

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▲ 紋身師女友也是李日昇的操肌好拍檔。（instagram圖片）

此外，身處大台TVB，卻仍然敢怒敢言勇於表態的李日昇，暫時未有新劇開拍，最近專注發展他的健身教練工作。

他透露與無綫合約將於今年9月結束，之前亦曾表示早於去年有與跟公司立場不同，已沒有續約的打算，亦透露有其他公司接觸：「見步行步吧，有公司接觸但暫時不方便透露，還是先專心做健身教練。」

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記者：陳心怡