【老公必學】世紀難題「老婆小孩誰最重要」　型爸吳奇隆一句溫暖說話KO獲激讚

▲ 新手爸爸吳奇隆罕有上節目談及妻兒，並拆解了天下老公面對的難題。

49歲吳奇隆和33歲劉詩詩無懼17年的差距，於2015年拉埋天窗，去年4月誕下兒子「步步」，榮升新手父母。吳奇隆一直很保護妻兒，鮮有談及兒子，近日他上綜藝節目終罕有剖白爸爸心聲，當被問及「老婆小孩誰最重要？」吳奇隆更發揮智慧一句KO，拆解了天下男人的世紀難題。

吳奇隆近日上內地綜藝節目《奇妙小森林》，罕有分享新手爸爸心聲，解釋上節目的原因是希望多了解小朋友的需求，學習如何跟兒子溝通，如何引導他做喜歡的事。在節目中，吳奇隆與另外3名內地藝人一起照顧6名素人小孩，當中只有吳奇隆為人父母。

會否生第二胎神解答

吳奇隆與其他嘉賓在車上拍攝途中，被其中一位嘉賓鄭爽追問家庭問題，吳奇隆都能巧妙回答。首先被到會否再生二胎，吳奇隆沒有正面回答，輕輕笑說︰「這不是一個人說了算。」暗指要尊重老婆意願。

▲ 吳奇隆一句溫暖說話化解老公世紀難題。（影片截圖）

鄭爽再追問世紀難題︰「老婆小孩誰最重要？應該還是老婆最重要吧？」吳奇隆也輕鬆接招︰

不管誰重要，都會比自己重要，因為他們都是需要保護的。

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網民︰想不出更好答案了

節目播出後，網民都大讚吳奇隆機智，更是暖心答案，為很多老公提供了很好的答案參考，「似乎想不出比這更好的答案了」、「一句話就輕鬆化解了這道送命題」。這個答案也適用於化解婆媳關係，媽媽和老婆都比自己重要！

▲ 吳奇隆上綜藝節目剖白新手爸爸心聲。（影片截圖）

吳奇隆在節目中亦罕有談及湊仔心得，他坦言兒子的出現，完全改變了自己生活，現在是按著兒子的生理時鐘生活。他又笑言，在湊仔過程中學到很多特殊技能︰

現在我能一隻手抱着小孩，一隻手幫他泡奶、沖奶、餵奶，一隻手都能做完，算蠻厲害的吧？甚麼換尿布、洗澡這些都算基本技能吧。

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兒取名「步步」寄語按部就班成長

他透露，剛滿1歲的步步開始牙牙學語，又愛模仿大人說話，經常發出很多奇怪聲音，例如「茫茫」，即是想吃東西或叫媽媽，他很期待兒子開口叫他爸爸。

之後他被問到兒子乳名「步步」由來，吳奇隆解釋是取自他和劉詩詩的定情劇《步步驚心》，另一含意是希望兒子能一步一步、按部就班生活，只要健康快樂成長就好。

他不太哭，算是快樂的小朋友。

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責任編輯︰林綺玲