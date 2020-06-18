【專訪】港大微生物學系臨床助理教授薛達視香港為家　感歎年輕醫科生對未來不懷希望

▲ 薛達指香港今次找到很多新方法對抗病毒。（湯炳強攝）

現任香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達自03年起隨父親來港，當時的他仍然是位中學生，轉眼至今已居港達17年，他稱已經當香港是自己的家。被問到近年社會不穩定，他有否想過要離港發展？他說離開不會是第一個選擇，除了真的有原因影響令他未能再從事現時工作。他續指在現時環境下，每個香港人都有個責任做好自己的工作，這也是香港多年來成功的原因。

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歎年輕醫科生對未來不懷希望 籲保持創新優勢

提到未來發展，他認為本港應保持「Innovative」的創新優勢，又提到今次疫情中，香港面臨很多挑戰，其中如何收集唾液樣本及擴大檢測範圍上都是做得好的。可見我們作為一個小的城市，也可以本地的資源及能力去解決問題，例如是找到很多新方法對抗病毒細菌及追蹤病毒源頭，去保護市民的健康。又有提倡市民戴口罩防疫，使不少西方國家都效法此舉，

其他國家會見到你就算係一個細地方，都會用自己能力去解決問題，佢地會覺得呢個社會值得學習。

而面對社會問題，他認為要客觀處理，不同看法的人要互相溝通，一同找方法去改善社會限制及問題。

▲ 薛達指香港今次找到很多新方法對抗病毒。（湯炳強攝）

薛達自17年開始入職港大擔任微生物學系臨床助理教授，惟感歎現時接觸年輕醫科生時，感覺到他們對未來不懷希望，

我諗成個社會同政府都要想辨法改善現況及學生們的態度。

他又提到醫科學生畢業後可能面對很多壓力，以今次疫情為例，期間醫護未必可以回家，都有些焦慮及擔心。對此，薛達就指這些情況下都沒有辦法，認為很多事你都控制不到。他反觀自己在二十多歲時，覺得甚麼都可以做得到，繼寄語青年人現時可以見到唯一出路就是好好讀書，繼而再做好自己份工。

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記者：郭家穎