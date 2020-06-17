【迪士尼重開】樂園酒店兩位最平1,378元起住一晚+早餐 初期暫停巡遊及與卡通人物近距離合照

▲ 香港迪士尼樂園明日（18日）重開。

香港迪士尼樂園明日（18日）重開，大部分遊樂設施、商店及餐廳均會重開，並實施人數管制及多項防疫與社交距離措施，但恢復營運初期會暫停巡遊表演、襟章交換及與卡通人物近距離合照等安排，園內職員亦不會在園內向遊人派貼紙。所有訪客須透過網上預約到訪日期，入場要佩戴口罩，事前要量度體溫，3歲以下小童毋須預約，可如常免費進入樂園。

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香港迪士尼表示，所有遊樂設施及劇場會減少載客及實施社交距離措施，例如當同一車廂內無法維持社交距離或分隔座位時，會避免讓不同群組的人客一同乘坐，同時於排隊區及演出觀賞區貼上提示標誌，提醒入場者要遵守園防疫規例。

樂園以「米奇幻想曲」劇場為例，場內每4個座位之間會以兩個座位分隔開，而該4個座位的使用者必須為同一群組，每場演出後，職員會進行清潔；「瘋帽子旋轉杯」及「小雄維尼歷險之旅」每架車廂分別最多只可乘坐同一群組4及6人。

▲ 樂園「米奇幻想曲」劇場場內每4個座位之間會以兩個座位分隔開。（陳曉瑩攝）

香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添表示，樂園恢復營運初期，入場人數限制會遠低於正常水平，惟他未有透露確實數量，強調會按照政府衞生部門指引，逐步作出調整，而園內餐廳及遊樂設施的載客量則會減少一半。

他指，樂園恢復營運初期會暫停巡遊表演、襟章交換及與卡通人物合照等安排，園內職員亦不會在園內向遊人派貼紙，而園內小火車因擴建工程而會繼續暫停開放。

▲ 樂園恢復營運初期會暫停遊人與卡通人物近距離合照安排，改以加入社交距離措施的體驗代替。（陳曉瑩攝）

施寶添強調，一旦樂園出現確診個案，樂園會有應變安排，園方會與衞生部門溝通跟進行動，而當入場人數進一步獲放寬時，會考慮再推出更多優惠吸客。

他形容，樂園已關閉近5個月，挑戰性大，會放眼未來，而網上預約入園的反應熱烈，其中重開後首個周末已幾乎訂滿，而閉園期間樂園酒店業務表現不錯，認為港人對樂園需求大，相信可吸引市民入園遊玩。

施寶添續稱，樂園城堡翻新的工程已進入最後階段，料於今年底可完全峻工。

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樂園亦同時推出酒店住宿優惠，港人即日起至9月29日，預訂迪士尼探索加酒店標準客房，兩位連早餐收費1,378元起；而即日起至6月30日，港人亦可以1,399起入住香港迪士尼樂園酒店連指定餐廳早餐；或以6折優惠、即2,200元起，入住香港迪士尼樂園國賓廳客房、套房或主題套房。

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記者：陳曉瑩