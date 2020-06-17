【寄生蟲】24歲男子飲用山泉水鼻腔痕癢出血　鼻腔深處夾出3cm吸血水蛭

▲ 24歲男子飲用山泉水鼻腔痕癢出血，鼻腔深處夾出3cm吸血水蛭。

常飲水有益健康，但生水不可亂喝。內地一名24歲男子飲用山泉水後，鼻子出現痕癢、出血等症狀，於是到醫院求診，經醫生檢查後發現鼻腔內竟有一條3cm的吸血水蛭。

鼻腔夾出3cm水蛭

據內地媒體報道，廣西一名24歲張姓男子早前回鄉探親，相隔一段時間後，鼻子感到不適，頻頻發癢，又有出血情況，並感覺到有東西在鼻腔內爬，於是到醫院求診。醫生檢查後，發現張男鼻腔深處有一個深色的異物，利用鼻腔鏡檢查後，發現竟是一條正在蠕動的吸血水蛭。

醫生遂將水蛭取出，但張男鼻中隔彎曲、鼻黏膜腫大，增加了難度。醫生一連換了三種不同造型、尺寸的鉗子，都無法順利將水蛭夾出，而張男更因而感到痛不欲生，一度想放棄治療。

醫生最終決定麻醉張男的鼻腔深處，趁著水蛭被麻醉、張男不適減少時，將水蛭夾出，發現水蛭長達3厘米，當麻醉藥失去效用時，更水蛭隨即不停蠕動。事後，張男憶起回鄉期間曾飲用山泉水，可能因而讓水蛭入侵體內。

為張男進行治療的耳鼻喉科醫生吳海峰表示，水蛭的體積細小，肉眼不易察覺，所以飲用或使用山泉洗臉時，幼蟲有機會經口腔、鼻腔進入體內寄居。

吳海峰提醒，市民不應直接飲用溪水、山泉水等生水，一旦發現鼻腔內有異物，或出現疼痛、出血等症狀，應立即求醫。

急症科醫生：傷口感染可致敗血病

本港急症科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，若被水蛭附於體內，短期內會出現流血不止的情況，若長期不處理，有機會導致貧血。

若有細菌感染傷口，有機會出現壞死性筋膜炎，抵抗力較差的，細菌或會進入血液中，造成敗血病，會有生命危險，不過這類嚴重情況比較罕見。

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責任編輯：羅嘉欣