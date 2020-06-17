警再拘15人　涉去年屯門大興警察行動基地外聚集案

▲ 警方重新拘捕23人涉嫌與屯門大興基地的非法集結案有關。（曾秋文攝）

警方起訴23人，指他們涉嫌與去年10月在屯門大興警察行動基地外聚集的案件有關。

新界北總區重案組第二隊温景亨總督察表示，去年10月下旬，數百人應網民響應號召，到屯門大興警署行動基地抗議示威，並要求交待警署有不明氣體事件，期間有人破壞公物、堵路、用鐳射筆照射在場警員，警方共拘捕52人，分別為40男12女，年齡介乎14至43歲，涉嫌非法集結和藏有攻擊性武器，全部人當時都拒保候查。

經律政司意見後，警方在今年4月尾再拘捕8人，而今日（17日）警方再拘捕多13男2女，年齡介乎14至38歲，其中11人為學生，連同之前被拘捕人士，警方至今共拘捕23人，他們被暫控非法集結、藏有攻擊性武器等，其中18人被加控使用蒙面物品。案件將於今年6月29日在粉嶺裁判法院提堂，稍後將轉交區域法院處理。

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記者：曾秋文