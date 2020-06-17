【男神女神】丁子朗獲林宣妤越洋送畫慶生　Karl解釋與Serene的緋聞關係

▲ 丁子朗與林宣妤不時傳緋聞。

2016年港男亞軍，TVB新一代小鮮肉丁子朗（Karl），一直被傳與2016年華姐冠軍林宣妤（Serene）拍拖。而現正身處馬來西亞的林宣妤，日前就越洋送手繪生日卡予丁子朗，丁子朗亦在社交平台分享並寫上「Till we fly again」及心心符號，令二人關係更是撲朔迷離。

林宣妤一向畫功不俗，在Instagram亦有開設帳號分享畫作。日前，她就把3幅畫作及生日於送給丁子朗做生日禮物，包括一幅藍天下的飛機畫、丁子朗畫像，及線條較為抽象的畫，獲丁子朗貼上Instagram分享。

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▲ 林宣妤送給丁子朗的生日禮物。（Instagram圖片）

丁子朗解釋緋聞

丁子朗回應TOPick訪問時就解釋為何寫上「Till we fly again」：「其實是引用國泰航空campaign 的一句，希望可以再次飛，親身再說向她說謝謝。」

他又解釋與林宣妤的關係只是朋友：「朋友知我生日，所以送禮物給我，她也時常送自己的畫作予朋友。」

▲ 林宣妤是2016年的國際中華小姐冠軍。（Instagram圖片）

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經選美隻身來港發展

丁子朗2016年起從加拿大回流香港發展演藝事業，當時只有18歲的他暫停修讀滑鐵盧大學的環球經濟系學位，獨自回港參加香港先生比賽，最終奪得亞軍，繼而無理會家人勸誘，正式入行做演員。

入行4年，丁子朗星途順利，拍過台慶劇《再創世紀》、《解決師》，亦擔任大熱節目《森美旅行團》系列及台慶主持，Karl漸為觀眾熟悉，工作機會不少。

▲ 丁子朗是2016年的港男亞軍。（Instagram圖片）

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林宣妤出生於馬來西亞，在泰萊大學修讀食物及營養學系。2016年，Serene奪得《Astro 國際華裔小姐競選》冠軍，後來代表吉隆坡參加《國際中華小姐競選》，奪得亞軍並加入TVB，暫停學業正式來港發展，去年憑劇集《她她她的少女時代》嶄露頭角。

二人同是選美出身，早於去年便被傳媒拍到一起去街慶生，雖然並非情侶，但可見二人都非常老友。