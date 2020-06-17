【人美心善】小販老夫婦遭大媽講價賤賣竹筍　台女星仗義掃貨助弱勢長者自力更生

▲ 台灣女星穆熙妍充滿愛心，為了支持小販長者，購入了大量竹筍。

長者自力更生不容易，台灣有一對老夫婦在攤檔賣竹筍，遇上講價大媽，為了平數元而壓榨老人家的血汗錢。有名女星看見整個過程，沒有直斥大媽不是，而是用行動大手購入竹筍，令在旁的大媽即時收儉講價行徑，展示愛心。

昨日（16日），台灣女星穆熙妍在facebook專頁發文，講述當天經過忠孝東路巷口一個賣竹筍的小攤販，看到坐著一對年紀很大的婆婆伯伯，他們皮膚黝黑發皺，臉頰凹陷，掉了很多牙齒。充滿愛心的她直言無法對老人、動物和小孩無動於衷，看見這對老夫婦小販時，就決定幫襯買些竹筍，而此時，她目睹一位想買竹筍的大媽在講價。

一位阿姨搶先一步蹲下來挑了四個（竹筍），問多少錢，爺爺回答xxx元，她一邊喊這麼貴一邊殺價，想少20塊（台幣折合大約是5.2港元）。

▲ 一對老夫婦小販自力更生，擺賣新鮮採摘的竹筍。（圖片︰穆熙妍 Crystal Mu facebook）

大媽態度囂張講價

伯伯顫抖著回說不行，表示真的不貴，建議可以買少一點。該名大媽不肯，堅持要減價，兩人僵持不下，而她見到穆熙妍在旁邊，轉頭對她向伯伯的方向撇嘴哼了一聲，以示不滿。

此時小販婆婆問穆熙妍要買多少，穆熙妍不是真的要買竹筍，而是想幫助2位自力更生的老夫婦攤販，於是購入了大量。

我說都可以，她問我要涼拌還是煮湯，我說天氣熱，涼拌好啦！可不可以幫我挑。她選了四個，我說再多一點，她又拿了兩個，我說再多。

旁邊的大媽看見穆熙妍將攤檔上超過一半的筍買走，開始慌張。穆熙妍更乘機問大媽︰「請問這幾個妳還要嗎？」大媽把本來丟在地上的一袋三個竹筍往自己身邊拉，表示要。

▲ 台灣女星穆熙妍充滿愛心，見到需要幫忙的長者、動物及小朋友，不會視而不見。（圖片︰穆熙妍 Crystal Mu facebook）

有感而發多體諒弱勢

小販婆婆表示竹筍很新鮮，是當日早上採的，更主動向穆熙妍減價30台幣（約8港元）。她笑著回說不用︰「辛苦了，回家小心哦！」，並從無力的婆婆手上接過一大袋竹筍。她有感而發︰

我知道景氣不好，持家不易，買東西想省錢是人之常情，不過當面對比自己弱勢和辛苦很多的對象，起碼可以多些體諒。

向網民跪求竹筍食譜

穆熙妍為幫老人家，掃貨買了大量竹筍，向網民求筍的食譜，笑指「請解救冰箱裡都是筍的婦女」。

有關帖文發佈了一天，已引起9千多名網民關注，有留言詢問竹筍攤販的地址，表示要支持老夫婦，更多網民大讚她是女神又美又有愛心。另有網民指殺價可以，但跟窮困人殺價於心何忍。

此外，有網民推薦她可烹煮切絲清炒竹筍、竹筍炒豆瓣醬、竹筍粥、酸辣湯，以及涼拌竹筍加沙津醬或沾鹽等等。

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責任編輯︰王明芳