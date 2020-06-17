涉6.12包圍立法會　2男認非法集結4男8月開審

▲ 案件今（17日）於東區裁判法院再提訊。（資料圖片）

去年6.12大批反修例示威者包圍金鐘立法會一帶，6名男子被控參與非法集結等罪，其中1人另被控管有危險藥物罪。案件今（17日）於東區裁判法院再提訊，其中2人認罪，其餘4人否認控罪。案件排期至8月18日開審，預計審期為4天，各被告續准保釋。

涉去年8月深水埗非法集結 10人被控轉介區域法院處理

6名被告依次為王愷銘（19歲；學生）、梁耀安（25歲；工程師）、羅兆赫（22歲）、馮智彬（28歲；兼職廚師）及何沛鍇（20歲；酒店員工）及郭叡軒（22歲；侍應）。

王、梁、羅、馮及郭同被控1項非法集結。控罪指，5名被告於2019年6月12日在夏愨道近添華道參與非法集結；馮及何另被控於同日在夏愨道近添美道參與非法集結。

王另被控1項管有危險藥物，控他於同年8月27日在九龍環鳳街秀芳商場外，管有2.72克大麻草及0.01克固體內含大麻粉。

被告梁耀安及何沛鍇今承認非法集結罪，其餘被告則否認控罪，王則只是承認管有危險藥物罪。

裁判官將判刑押後至審訊最後一天，而案件則排期至8月18日開審，預計審期為4天，並於7月20日進行審前覆核，各被告續准保釋。

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記者：王仁昌