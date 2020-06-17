【我爸會變法】新手爸爸藉魔術打造親子時光　魔術師：不想因工作錯過女兒每個成長時刻【有片】

▲ 魔術師新手爸爸Patrick，利用魔術培養女兒的表達能力及溝通能力，同時與女兒享受優質親子時光。

疫情侵襲，卻讓親子有更多相處時光。現為職業魔術師及Party House負責人的新手爸爸Patrick，最近因疫情開設YouTube Channel「魔術爸P」，與歲半囡囡Rosie齊齊上鏡，教導親子如何利用家中物品製作魔術道具，同時製造美好回憶。

魔術增強表達能力

魔術除了氹人開心，Patrick認為對小朋友發展也有好處。例如使用道具、應用到手部及肢體技巧，可訓練小朋友的大小肌肉，對於身體移動及細微協調都有益處，說出魔術咒語則可訓練語言能力。

▲ 他指魔術可訓練小朋友的大小肌肉及表達能力。（攝影：黃建輝）

而最重要是，魔術可增強小朋友表達及與他人溝通的能力，從而建立個人自信。「我與太太最注重的教育，是希望教會Rosie處理日常生活課題，多於書本知識。現在你問她『這樣好不好？』，她都會思考，覺得『知道了，好呀』才回答。不像一些小朋友你問他甚麼都點頭、擰頭。」

記者與攝記當日到場訪問，只有歲半的Rosie完全不怯場不怕生，樂於與人親近及敢於利用肢體語言與人溝通，認真厲害。

女兒生病曾日睡兩小時

為人父母面對最大的挑戰，當然是子女生病。在Rosie出生後，曾因嚴重皮膚問題住院一個月。

Patrick回憶起，仍不禁鼻頭一酸：「那時以為太太生完可以好順利接女兒回家，但她卻不舒服留院。好大挑戰是你要接受自己小朋友生病，做家長要學懂去面對困難，同時支持屋企人。」

那段正是Patrick工作最忙碌的時間，既要同時兼顧工作及陪伴在家坐月中的太太，每天又要將每隔4小時泵好的母乳送到醫院看顧Rosie，一天只睡上兩小時。「我與太太都是第一次有小朋友，我想她泵奶時我都能陪在她身邊，因為我都知道她都好辛苦。」

▲ 他與太太希望教會Rosie學懂與人相處，多於書本知識。（相片：受訪者提供）

最後Rosie健康出院，一家人齊心合力總算度過難關。「我最想多謝太太。生小朋友不容易，她都肯替我生，很感謝她對我與女兒都很好。我會照顧她們，令她們開心。」

學懂理解身邊人感受

小朋友不懂說話，很難表達感受。Patrick也曾因誤解Rosie而大發脾氣，讓他後悔不已。例如有次他餵女兒吃飯，女兒卻突然哭起來，Patrick因工作趕時間而焦急而大聲喝罵她，後來才發現她正在谷大便很不舒服。

▲ 父女檔拍片甜到漏。（相片：受訪者提供）

之後我好後悔，自此就明白，要耐心理解小朋友做某事的原因，不要一味罵他們。

過程中他最大的得著是學懂理解身邊人的感受。「以前開魔術班，覺得跟小朋友玩令到他們開心就好。現在則會更有耐性，會嘗試去關心他們為甚麼不開心。我會想，如果有一天女兒在這些場合遇到問題，都想有人關心她。」

▲ 成為新手爸爸後，Patrick學會了理解小朋友感受。（相片：受訪者提供）

親子時光比物質重要

作為新手爸爸，Patrick認為首先要支持老婆，不要亂發脾氣，「你知男人好鍾意發脾氣，除了分擔家務，心靈支持也很重要，有時我們可能忙於照顧小朋友而缺乏溝通，家庭關係就不好。」

▲ 他最想感謝太太為家庭付出，作為丈夫的他首要支持老婆。（相片：受訪者提供）

至於親子方面，耐性最重要。「如果你經常覺得好累，任由他們自己在床上、在圍欄內玩，到他們長大了，你不要說他不親近你，你投入多少時間、心機，小朋友會感覺到的，他們都會給你相應的東西。」

Patrick更認為魔術令到父女間溝通變得更好。「始終魔術好有趣，要令到子女覺得爸爸好有趣不容易。在家中一起完成勞作都會是好好的回憶，比物質更好。這樣的親子時光是非常重要的。」

▲ 他覺得若爸爸們因工作而放棄陪伴子女，十分可惜。（攝影：黃建輝）

現時Patrick因疫情停工，太太外出工作，他全職在家湊女，開心到不得了。

以前外出工作經常會想念太太、女兒，會盡量減少不必要的應酬，減少無謂嗜好。如果因為工作而放棄了陪伴女兒的時間，我會覺得好可惜，因為她的一歲、兩歲、三歲⋯⋯一生人只會有一次，我都想陪在她身邊。

簡易親子魔術DIY

材料：兩張顏色紙（大小分別裁剪成21x20cm及21x22cm）、雙面膠紙、小瓶飲品（可以其他小物代替）

▲ 只需要簡單物品顏色紙、雙面膠紙及小瓶飲品即做到。（攝影：黃建輝）

步驟：

1）將雙面膠紙貼在兩張顏色紙側邊位置。

2）將顏色紙捲摺成圓筒形，造出兩個不同高度的紙筒，短紙筒要能穿過長紙筒。

▲ 分別拿起兩個紙筒時沒有東西。（攝影：黃建輝）

3）將長紙筒套住短紙筒，開始表演。

▲ 簡單如一起做勞作的親子時光，比起物質更重要。（攝影：黃建輝）

4）分別拿起長紙筒和短紙筒時都沒有東西。

▲ 揮動魔術棒喊出「變變變」，立刻出現了飲品！（攝影：黃建輝）

5）揮動魔術棒喊出咒語「變變變」，一起拿起兩個紙筒，小瓶飲品出現了！

記者：陸明敏