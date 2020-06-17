陳朱素華紀念中學近90名學生缺席　逾50人憂染疫請假

▲ 網上誤傳位宣道會陳朱素華紀念中學曾有發燒跨境生回到學校，今日（17日）引起逾50名學生家長擔憂而為子女請假。（資料圖片）

中三至中五跨境學生周一（15日）恢復到港上課，昨（16日）晚網傳有多名發燒跨境生昨曾返回位於粉嶺的宣道會陳朱素華紀念中學，校方今（17日）凌晨已發聲明澄清並無發燒學生回校。

不過，該校校長鄺永燊向TOPick證實，今日有近90名學生缺席，其中50多人因擔心有發燒學生曾返校而請假，其他缺席學生當中，有20人報稱不適，包括3名報稱發燒的跨境生。

鄺永燊表示，校方已將學生告假的狀況通知衞生防護中心及教育局，對方均無對學校作出停課建議，校方暫時亦未見到有需要停課。

跨境學生須持有7日內的核酸檢測陰性結果，但鄺永燊引述衞生防護中心建議，曾報稱發燒的跨境生應重新再做一次核酸檢測才回校上課，而校方會再跟相關學生家長就此建議進一步溝通。

而該校將於明日（18日）起舉行考試，鄺永燊指，校方因應跨境生乘搭校巴抵校時間難以掌握，為免影響本地生開考時間，故前日已向跨境生宣布，會安排跨境生與本地生分開課室應考，強調安排與今次事件無關。

他提到，跨境生周一復課首兩日，均無學生因擔心疫情而請假，相信是有昨晚網傳資訊在社交媒體發酵，才令學生及家長引起恐慌。他在今日早會已透過廣播向全校師生澄清昨日跨境生缺席的情況，校方今日亦有發家長通告解釋。

昨日網上流傳帖文指，該校有6名跨境生發燒，當中有人需要坐輪椅離開，有人甚至量到39.1度高燒。

校方今凌晨已在校網發聲明，指該校共有22名中三至中五跨境生，由周一起經福田/落馬洲支線口岸，乘搭校巴直接往返港方管制站及學校，昨日早上共有5名中三跨境生及1名中五跨境生致電回校請假，當中報稱發燒者有3人，澄清已回校的所有師生中，並沒有任何發燒、早退、嚴重不適或須送院的個案。此外，校方證實昨日曾有學生在校因身體不適而使用輪椅，但經職員多次探熱亦顯示該學生沒有發燒，至放學時不適減退，故如常離校。

校方續指，截至昨日深夜，並無收到任何學生確診或確診人士密切接觸者的報告，校方已安排在相關課室進行消毒清潔，並會繼續嚴格遵從教育局及衞生防護中心的指引，每天以紅外線體溫檢測為師生量度體溫，確保發燒者不能進入校園。就上述學生缺席情況，校方會諮詢教育局及衞生防護中心的專業意見，以更完善學校的預防及跟進措施。

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記者：馮琪雅