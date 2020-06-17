長者安居協會明起推「流動平安鐘」智能手錶　助照顧者監測長者情況

▲ 長者安居協會將於明日起推出全新智慧型穿戴裝置「一線通智能手錶」，能夠按長者實時情況提供照顧服務。（洪芷晴攝）

照顧年老長者需時間心力，為方便照顧者監察銀齡人士，長者安居協會將於明日(18日)起推出全新智慧型穿戴裝置「一線通智能手錶」，能夠按長者實時情況提供照顧服務，其配備四重定位技術能準確了解用家所在地，即使身處地鐵或隧道亦能準確定位；並設服藥提示功能和遷距啟動警號及通話功能，即使用家因意外未能求救，中心亦能主動助用家向周圍途人求助；協會指已準數千隻手錶讓大眾認購，又對銷情持樂觀態度。

▲ 「一線通智能手錶」能夠按長者實時情況提供照顧服務。（洪芷晴攝）

長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）稱，現今科技發達，手錶不再只是報時工具，更可具備溝通、安全裝置的功能，惟現時市面上智能手錶局限於提供數據，即使發生緊急情況，家人亦未必得知長者的實時情況。

她指，為了遙距實時監測長者情況，一線通智能手錶加入離家回家提示功能，子女或照顧者亦可在apps內隨時了解用家位置。她指，有關產品適合於輕度至中度認知障礙症患者使用，若長者在街上迷路甚至發生其他危急情況，長者可以長按錶面按鈕約2秒，中心及家人可知道長者實時位置提供協助，手錶亦會響起警號，引起途人注意及提供幫助。

此外，一線通智能手錶配備四重定位技術（GPS、WiFi、LBS、BDS）讓網絡覆蓋範圍更有安全保險，長者無論身處室內或室外，中心職員亦可以準確地查出用戶位置及時間訊息，在緊急情況下可遙距啟動手錶通話功能，熱線中心職員可直接和用戶對話，以確認用戶安全，王虹虹形容是「流動的平安鐘」；手錶亦加入服藥提示及預約門診等服務。

長者安居協會主席方敏生稱，未來手錶亦會加入長者跌倒感應功能及體格檢查，現時已預備逾千隻手錶公開發售，月費每月290港元，合約期為24個月，明起於協會發售，至月底可於各大CSL分店購買。她又指，父親節將至，特推出首2個月月費豁免優惠，優惠期至7月31日。

王虹虹又認為，本港現時疫情見緩和，且適逢父親節，「相信可凝聚市民的消費能力」，她對智能手錶銷情抱樂觀態度。

另外，方敏生表示，中心每日有約2000個求助來電，過往每3個月約有500個經衡量後需提供情緒服務的個案，惟由疫情起，即2月至5月底增1倍宗數至約1000宗；中心亦主動聯絡6萬名長者及向長者派發13萬個防疫包。



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記者：洪芷晴