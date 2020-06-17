【首置盤】煥然懿居貨尾43伙第三季推售　市建局8月宣布折扣率

▲ 紅磡煥然懿居仍有43伙貨尾未售，多數是3房單位。（資料圖片）

首置上車盤、紅磡煥然懿居仍有43伙貨尾未售，多數是3房單位。市建局宣布，8月會敲定折扣率，緊接於第三季接受申請，申請人或可到屋苑「睇現樓」示範單位。至於煥然懿居側、春田街重建項目亦將重建成「煥然懿居二期」，日後以首置形式推售，提供約280伙。

至於已出售的煥然懿居450伙首置項目，業主正在收樓。市建局行政總監韋志成稱，450個業主中，多數人屬於「高入息低資產」，大部分業主資產不到100萬元。韋又稱，9成業主有做按揭，當中一半人承造九成按揭，每月供款少於家庭收入一半。

另外，土瓜灣的公務員合作社重建項目，市建局早前宣布，日後將重建成約3,000個單位，當中三分之一、約1,000伙擬發展公營房屋，但會提供首置、居屋抑或公屋，則有待政府決定。

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記者：吳卓峰