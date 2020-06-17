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【新冠肺炎】英研製新冠疫苗最快本周人體測試　料每人接種只需3英鎊明年有望面世

健康 17:41 2020/06/17

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英國倫敦帝國學院近日公佈，研發的疫苗最快將在本周內進行人體臨床測試。

新冠肺炎疫情持續多時，全球多國都受到影響，至今累計超過830萬人染疫，死亡人數逾44萬人。為遏止疫情擴散，醫學界鼎力投入藥物及疫苗研發，其中英國倫敦帝國學院近日公佈，所研發的疫苗最快將在本周內進行人體臨床測試，如證實有效，每人接種只需3英鎊（約港幣30元）。

綜合外國媒體報道，倫敦帝國學院（Imperial College London）最快將在本周內進行新冠肺炎疫苗人體臨床測試。共300位年齡介乎18至75歲、身體健康的人士將參與相關試驗。所有參加者會接種疫苗2次，以測試疫苗成效、安全性及接種劑量。

最快有望2021年春天面世

如測試成果有效，將會在10月把測試擴展至下一階段，預計屆時會有6,000人受試。若果最終證實疫苗有效，疫苗最快將會在2021年春天面世。項目負責人、教授Robin Shattock表示：

新冠肺炎大流行已奪去了數之不盡的性命，並對日常生活產生巨大影響。長遠來看，有效疫苗對於保護弱勢群體、減輕限制，以致幫助人們恢復正常生活而言，相當重要。

這次研究獲英國政府資助了4,100萬元英鎊（約港幣3.9億元），同時得到500萬英鎊（約港幣4,850萬元）的善款捐助，預計足以製造500萬支疫苗，接種人數達250萬人。Robin Shattock估計，每人接種成本只需3英鎊，是一個相當好的價值。負責研究的倫敦帝國學院，目前已成立全新社會企業VacEquity Global Health（VGH），並在聲明中提及：

社企的使命是以最快速度成功研發疫苗，並將疫苗分發至英國及海外，包括一些中低收入國家。

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責任編輯：羅嘉欣

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