【對抗濕疹】讀書壓力致濕疹復發雙腳出疹　女童接受中醫治療1個月紅疹消退

▲ 女童因為讀書壓力致濕疹復發，雙腳出紅疹，治療1個月後情況大有改善。

濕疹不時發作，影響日常生活，令人極為困擾。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一個「四彎風」（濕疹的一種）病例，一名約10歲的女童患有濕疹4年，因為讀書壓力致濕疹發作，其父母並無濕疹病史。女童雙腳出紅疹，感到痕癢，皮膚亦變得粗糙，並出現便秘問題，睡不好。女童向李醫師求診，接受中醫治療一個月後，情況大有改善，紅疹消退。「四彎風」是常見的濕疹類型，李醫師講解發病成因及紓緩方法。

「四彎風」特徵

手肘內側、膝膕窩（膝蓋後面）位置有濕疹。

嬰兒出生時，通常兩頰發紅或有頭泥，漸漸會浮現「四彎風」症狀：手腕、腳腕、肚皮、背部皮膚也出紅疹；至青少年時期，全身多處也有濕疹。

誘發濕疹原因

小孩出生後接觸太多清潔劑、家中塵蟎太多、食物敏感、難以適應本港氣候等。

穿著過多衣服導致出汗，或尿片太緊導致皮膚不透氣，加上天氣愈來愈熱所致。

紓緩方法

內服藥物

清熱驅風、涼血潤燥的中藥，配合疏肝解鬱、通便的藥物，有助患者紓緩壓力，提升睡眠質素。

外用藥膏

使用含有苦參、土茯苓、冰片等性質偏涼成分，具備消炎作用的中藥藥膏，有助紓緩。

注意：不建議患者游水（特別是泳池水），尤其是有傷口的患者。因為水裡面有氯氣，加上濕疹患者經常接觸水，會洗走皮膚的脂膜，失去保護屏障，令敏感源刺激皮膚，導致發炎。

濕疹可否斷尾？

李醫師指，部分人因為體質改善、環境的改變，以及食物敏感情況減少，身體愈來愈強壯，濕疹也漸漸消失。濕疹輕微的患者長大後會痊癒，但當遇有壓力（包括來自學業、求職、工作、組織家庭）時，可能會因為適應不來，誘發異位性皮膚炎，導致濕疹復發。

「四彎風」是常見的濕疹類型，佔臨床濕疹病例50至60%，反復發作，難斷尾。譬如，痊癒後數月至半年，天氣驟變，或迎來無法承受的壓力時，有機會復發。故此，臨床康復個案大多是短暫的，若能維持3至4年不發作已算不錯，一輩子不復發的機會可謂微乎其微。

李醫師表示，更為實際的是減低日後發作的機會，以免影響情緒、睡眠、學業、工作、組織家庭。濕疹斷尾是近乎不可能的事，最重要是學會與它共存。

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記者：黃泳欣