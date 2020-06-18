【專訪】為在港行醫與病人溝通學會廣東話　薛達：多謝病人肯跟我傾計

▲ 薛達表示年輕時已對科學感興趣，習醫時盼可醫學、科研兩者結合，可以使用化驗室的同時，又可看症、透過化驗室設施直接幫病人。(湯炳強攝)

印度出生的港大微生物學專家薛達入讀港大醫科時，廣東話程度仍強差人意；直至進入病房面對病人，迫使「怕醜」的他立志靠多與朋友、病人溝通練習，現已可聽懂廣東話，就連病人同意書上的中文字亦看得明，更揚言下一步要學好普通話。

港大微生物學系臨床助理教授薛達於印度出生，10多歲時才隨父來港，惟接受訪問期間卻可與記者以廣東話對答如流。薛達直言，初來港時完全不諳廣東話，曾與母親上廣東話班，惟「怕醜」未敢與本地人溝通，只留於外國人社區內生活，直至入讀港大醫科，廣東話程度仍是強差人意。

薛達自小已習慣隨父搬到印度不同地方居住，懂3、4種印度語言，自言亦對語言有興趣，不過仍大嘆廣東話音調多又複雜，「是全世界最難學的語言」；直至父母2007年遷走到印尼工作生活，「只餘下我自己一個，又要入病房」，才的起心肝學習。

他憶述，醫科三年級時要入內科病房向病人問病歷、做檢查，對本地同學與病人快問快答，感不知所措︰

我都未process到已跳到下一條問題，語言困難、醫學概念又複雜，兩事一齊來令我好lost，不知發生何事。

那時開始，他每日盡量講廣東話，與朋友相聚亦迫自己聽廣東話，「聽不懂8、9成，但要扮聽得明，別人笑亦跟着笑」，又走入病房主動與病人攀談，慶幸病人未獲嫌棄，亦耐心與他溝通，短短數月就已聽懂大部分廣東話。

要多謝病人，如果不是病人肯跟我傾計，不單學廣東話，連讀醫都讀不到，根本就做不到醫生。

時已至今十多年，問到薛達可已連中文字亦看懂，他稱中文報章內容當然看不懂，但病人同意書上的中文字已看得明，因現時間或需北上深圳港大醫院，更想學普通話，盼與當地病人溝通。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡、郭家穎