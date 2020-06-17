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【新冠肺炎】醫管局：今日再多2名病人出院　38名病人仍然留醫

社會 18:08 2020/06/17

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醫管局指今日再多2名確診病人出院。（資料圖片）

本港疫情未止，醫管局交代病人情況，截至今日（17日）中午12時，過去24小時共有2名確診2019冠狀病毒病的病人出院，包括個案編號1057及1079，至今共有1,071名確診或疑似病人康復出院。

【新冠肺炎】本港今日沒有新增本地確診個案　下午不設疫情記者會
 
發言人指目前公立醫院已啟用624間負壓病房，合共1,179張負壓病床，現時共有38名確診病人分別於八間醫院留醫，其中3人情況危殆個案編號包括595、1084和1100，其中一人情況嚴重個案編號為1092，其餘34人情況穩定。
 
醫院管理局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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記者：郭家穎

口罩 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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