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荃灣廣場推父親節購物祭　飲食電器服飾優惠部分低至半價

休閒 18:40 2020/06/17

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

荃灣廣場「筍得祭」即日起至6月30日進行，父親節更加推4重限定賞！（荃灣廣場提供）

今個星期日就是父親節！大家諗好同爸爸去邊慶祝未呢？荃灣廣場可能是個好選擇！皆因其年度購物節「筍得祭」即日起至6月30日進行，父親節更加推4重限定賞！

（荃灣廣場提供）

1. 49折起搶爸爸最愛電器潮物

荃灣廣場聯同CMK張毛記、豐澤、蘇寧及中原電器，聯合推出近30個影音電器優惠，只要是The Point by SHKP會員可享低至49折購買影音電器產品。包括單反相機、鏡頭、電視、智能電話等。

2. 運動、時裝服飾消費　享超限定6X積分賞

The Point by SHKP會員於「筍得祭」活動期間以電子貨幣即日累積消費滿1,500元即送100元指定禮券，滿4,000元即送300元指定禮券。另外，於6月20至21日期間，在場內指定運動或時裝服飾商戶消費，即享父親節限定6倍會員積分賞。

（荃灣廣場提供）

3. 低至6折餐飲優惠

荃灣廣場聯乘18間品牌餐廳，於「筍得祭」額外推出各式低至6折飲食優惠。如COW BEAN鐵板飯6折、Euro Go Go 法式小食低至78折、Twinkle Baker Décor全店蛋糕減50元。

4. 免費獲贈飲品

於6月21日父親節當天，只要讚好或追蹤荃灣廣場 Facebook專頁或Instagram，即送你手調熱飲一杯！

更多細節及資料，可參閱：http://www.tsuenwanplaza.com.hk

記者：Panda

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