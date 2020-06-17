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【新冠肺炎】新增8宗輸入確診個案　患者包括兩名菲傭

社會 18:54 2020/06/17

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本港今日新增8宗輸入個案。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（17日）下午4時，中心正調查8宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1 121宗（包括1120宗確診個案和一宗疑似個案）。
 　　
8宗新增個案涉及2男6女，年齡介乎4至70歲，當中6人到過巴基斯坦，包括一對母女（個案編號：1116、1117），以及兩名居於菲律賓的菲傭。患者全部曾於潛伏期身處外地，屬輸入個案。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。
 
另外，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作，並已透過房屋署向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次2019冠狀病毒病檢測。截至今日下午4時，中心已於祿泉樓收回及檢測1066個第二輪的深喉唾液樣本，全部對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陰性反應。
 
衞生防護中心強烈呼籲居民依照指示收集及提交深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測，並再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：郭詩詩

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