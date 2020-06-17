【新冠肺炎】中大研究全面解除封關後果　料一個月將輸入2385宗個案

▲ 中大預料如全面解除封關，一個月將輸入2385宗新冠肺炎個案。（資料圖片）

香港中文大學香港亞太研究所城市與區域發展研究中心收集各地2019年人口、新冠肺炎確診人數、訪港旅客等數據，對各地訪港旅客輸入新冠肺炎的風險進行評估，發現風險最高的是美國，其次為加拿大。

是次研究採用感染率與感染風險兩個指標。感染率用每萬人的累積確診人數計算，表示一個國家或地區受疫情影響的程度。感染風險用現存確診人數計算，表示現在的感染風險水平，也就是一個入境居民或旅客可能對目的地帶來感染的風險。

研究結果如下：

各地新型冠狀病毒感染率與感染風險

地區 4月30日 6月10日 感染率

（每萬人） 感染風險

（每萬人） 感染率

（每萬人） 感染風險

（每萬人） 中國內地 0.59 0.0043 0.59 0.0004 湖北* 11.51 0.0000 11.52 0.0000 武漢* 45.43 0.0000 45.43 0.0000 廣東* 0.14 0.0013 0.14 0.0010 深圳* 0.35 0.0015 0.32 0.0000 臺灣 0.18 0.0419 0.19 0.0021 澳門 0.66 0.1471 0.66 0.0000 香港 1.38 0.25 1.48 0.07 韓國 2.10 0.28 2.32 0.20 美國 33.38 26.57 62.80 34.73 紐約州 155.50 118.89 200.77 142.80 紐約市 198.60 @ 235.64 @ 意大利 33.93 16.77 38.94 5.24 西班牙 51.21 16.50 61.91 @ 法國 19.90 8.56 23.82 8.29 德國 19.52 3.94 22.33 0.88 英國 25.36 21.34 42.97 @ 加拿大 14.23 7.65 25.96 8.69 澳大利亞 2.68 0.38 2.89 0.17 巴西 4.05 2.06 36.73 16.82 印度 0.26 0.18 2.10 1.01 俄羅斯 7.30 6.43 33.84 16.08 全球 4.23 2.57 9.65 4.28

*：人口數據為2018年

@：缺數據

資料來源：中大香港亞太研究所城市與區域發展研究中心

各地訪港旅客輸入新型冠狀病毒的風險（案例數）

地區 以4月30日

感染風險計算 以6月10日

感染風險計算 2019年4月

訪港旅客計算 2020年4月

訪港旅客計算 2019年4月

訪港旅客計算 中國內地 1.83 0.0013 0.19 臺灣 0.66 0.0009 0.0334 澳門 1.73 0.0007 0.0000 韓國 2.78 0.00 1.94 美國 327.09 0.40 427.57 法國 17.94 0.03 17.37 德國 11.07 0.01 2.46 英國 135.49 0.12 @ 加拿大 25.63 0.03 29.12 澳大利亞 2.41 0.00 1.09 印度 0.68 0.00 3.82 俄羅斯 9.40 0.01 23.50 全球

（訪港旅客數） 1435.36

(558萬) 1.06

(4,125) 2385.30

(558萬) 中國內地、澳門、臺灣

（訪港旅客數） 4.22

(455萬) 0.0028

(3,206) 0.22

(455萬)

@：缺數據

資料來源：中大香港亞太研究所城市與區域發展研究中心

中心分析指，根據6月10日各地新型冠狀病毒感染率與感染風險的數據顯示，目前每萬人感染率最高的是紐約市（235.64），其次是紐約州（200.77），接著是美國（62.80）、西班牙（61.91）與武漢（45.43）；而中國內地每萬人的感染率則較低（0.59）。香港感染率是每萬人1.48個，大大高於廣東、深圳及內地的平均數，但遠低於全球平均的9.65個。現時感染風險較高的國家或地區都在海外，以紐約州的感染風險最高（142.80）。香港6月10日的感染風險（0.07）與各地比較屬偏低水平，但仍高於中國內地、湖北、武漢、臺灣與澳門（見表一）。

中心又認為如果全面取消封關，以4月30日全球感染風險及2019年4月份的558萬名訪港旅客計算，一個月可能輸入新型冠狀病毒案例高達1,435個。以6月10日全球感染風險計算，一個月可能輸入新型冠狀病毒案例高達2,385個。

如果只對中國內地、澳門與臺灣全面開放，一個月可能輸入新型冠狀病毒案例只有0.22個。

負責這項研究的中心主任及地理與資源管理學系教授沈建法教授指出，香港可以逐步對中國內地、澳門與臺灣開放，特別是廣東與深圳等地。香港感染風險水平高於中國內地、臺灣與澳門，這些地區不一定希望很多旅客到香港，增加輸入風險，因此逐步開放也取決於這些地區的入境管理措施。香港相關部門現時最急需大力改進的是增加檢測能力，若出入境旅客具有核酸檢測陰性的證明或健康碼，有助減少新型冠狀病毒擴散的風險。

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責任編輯：陳梓蔚