【限時優惠】PAUL LAFAYET再次舉辦法式焦糖燉蛋節　焦糖燉蛋買一送一【內附地址】

▲ PAUL LAFAYET推限時傻惠，焦糖燉蛋買一送一。

甜品控注意！法式甜品店PAUL LAFAYET今年再次舉辦《法式焦糖燉蛋節》，可以$250 購買一套十張 CRÈME BRÛLÉE 法式焦糖燉蛋禮券。禮券原價港幣 $500，相等於CRÈME BRÛLÉE買一送一，fans不要錯過！

為慶祝PAUL LAFAYET十週年，選購法式焦糖燉蛋禮券滿$1,000，更可獲Emilie Sarnel限量版精緻陶瓷禮品一件，款式隨機。如果選購滿$2,000，更可以將一套兩色陶瓷禮品帶回家。數量有限，先到先得。

▲ 限量版精緻陶瓷禮品。

優惠日期：

6月22-24日（星期一至星期三）

專門店地址：

香港島

中環國際金融中心商場 1 樓 1104B 號舖

營業時間：

星期一至星期五07:00 – 20:00

星期六至星期日 12:00–20:00

（兌換時間: 10:00-20:00）

銅鑼灣時代廣場地庫 B1 層 City’ Super

營業時間：星期一至星期日 11:00 – 20:00

九龍

尖沙咀 K11 地下 G23 號舖

營業時間：星期一至星期日12:00 – 21:00

尖沙咀海港城 3 樓 City’ Super

營業時間：星期一至星期日11:00 – 20:00

觀塘 apm 2 樓 L2-12 號舖

營業時間：星期一至星期日12:00 – 21:00

新界

沙田新城市廣場 1 期 2 樓 City’ Super

營業時間：星期一 至 星期日 11:00 - 20:00

屯門市廣場 1 期 1 樓 9 號舖

營業時間：星期一至星期日11:00 - 20:00

【限時優惠】GODIVA推雙重優惠慶父親節 黑朱古力雪糕巧克力咖啡買一送一

【2020父親節】精選城中5大父親節蛋糕 冧爆甜蜜畫作+打卡必選啤酒杯蛋糕

【酒店優惠】城市花園酒店推住宿激抵優惠 雙人住宿+自助晚餐+延遲退房$680

立即下載hket App: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2