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【限時優惠】PAUL LAFAYET再次舉辦法式焦糖燉蛋節　焦糖燉蛋買一送一【內附地址】

精明消費 18:56 2020/06/17

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

PAUL LAFAYET推限時傻惠，焦糖燉蛋買一送一。

甜品控注意！法式甜品店PAUL LAFAYET今年再次舉辦《法式焦糖燉蛋節》，可以$250 購買一套十張 CRÈME BRÛLÉE 法式焦糖燉蛋禮券。禮券原價港幣 $500，相等於CRÈME BRÛLÉE買一送一，fans不要錯過！

為慶祝PAUL LAFAYET十週年，選購法式焦糖燉蛋禮券滿$1,000，更可獲Emilie Sarnel限量版精緻陶瓷禮品一件，款式隨機。如果選購滿$2,000，更可以將一套兩色陶瓷禮品帶回家。數量有限，先到先得。

限量版精緻陶瓷禮品。

優惠日期：

6月22-24日（星期一至星期三）

專門店地址：

香港島

中環國際金融中心商場 1 樓 1104B 號舖

營業時間：

  • 星期一至星期五07:00 – 20:00
  • 星期六至星期日 12:00–20:00
  • （兌換時間: 10:00-20:00）  

銅鑼灣時代廣場地庫 B1 層 City’ Super

營業時間：星期一至星期日 11:00 – 20:00

九龍

尖沙咀 K11 地下 G23 號舖

營業時間：星期一至星期日12:00 – 21:00

尖沙咀海港城 3 樓 City’ Super

營業時間：星期一至星期日11:00 – 20:00

觀塘 apm 2 樓 L2-12 號舖

營業時間：星期一至星期日12:00 – 21:00

新界

沙田新城市廣場 1 期 2 樓 City’ Super

營業時間：星期一 至 星期日 11:00 - 20:00

屯門市廣場 1 期 1 樓 9 號舖

營業時間：星期一至星期日11:00 - 20:00

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