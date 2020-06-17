【食用安全】美4名兒童曾食未煮熟漢堡牛肉死亡　食安中心：未煮熟漢堡牛肉或牛扒可致食物中毒

▲ 美4名兒童曾食未煮熟漢堡牛肉死亡。食安中心指，未煮熟漢堡牛肉或牛扒可致食物中毒。

不少民眾喜歡進食半生熟的漢堡牛肉或牛扒，但食物安全中心指出，進食未經煮熟的漢堡牛肉或牛扒，可構成食物中毒風險。而美國快餐店曾售未經煮熟漢堡牛肉，數百人感染大腸桿菌，4名兒童死亡。

食安中心今日（17日）指出，牛的腸道是致病性大腸桿菌的主要來源，過往案例中，1993年，美國連鎖快餐店Jack in the Box的漢堡包受O157：H7型大腸桿菌污染，感染數以百計的人，年齡大多在10歲以下，當中4名兒童死亡，部分患者腎臟永久受損。 本港過去亦曾接報出現零星由碎牛肉粥引致的O157：H7型大腸桿菌感染個案。

故無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。因當肉類絞碎製成漢堡肉餅時，生肉表面的有害細菌，如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，會散布至整塊肉餅。

食安中心強調，除非將漢堡肉餅徹底煮熟，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。故碎牛肉應煮至內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈。

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未經煮熟的牛扒亦應避免進食

食安中心又指，所有未經煮熟的肉類，包括牛扒在內，都可能帶有細菌，有些細菌甚至可能具有抗菌素耐藥性，會減低抗生素的藥效，導致感染情況更為複雜，難以治療。建議市民食用徹底煮熟的牛扒（即煮至內部溫度達攝氏75度），幼童、長者、孕婦及免疫力弱人士尤須注意。

對於許多食肆都容讓消費者選擇牛扒的生熟程度，特別是西式餐廳。食安中心指，牛扒如非煮至全熟，須符合一些先決條件，如供半生吃的牛扒必須是原塊牛肉，不經注入液體、捶打軟化或再造，且按照嚴格的衞生守則加以貯存和處理。

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食安中心強調，海外的食物安全當局並不建議食用未經煮熟的肉類。英國食物標準局、美國農業部、澳洲新南威爾斯食品局及加拿大衞生部認為，煮至內部溫度達攝氏63度，並放置三分鐘，是原塊牛肉或牛扒的最低烹煮要求。

食安中心提醒民眾以下注意事項：

生及未經煮熟的肉類可能帶有有害細菌，包括抗藥性細菌。

當肉類絞碎時，生肉表面的有害細菌會散布至整塊肉餅。

把肉類徹底煮熟，包括漢堡肉餅及牛扒，可減低食物中毒及感染抗菌素耐藥性細菌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣