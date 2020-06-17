近4千名DSE考生報讀內地大學　按年升14%

▲ 今年共有3,993人透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」報讀內地大學，按年升約14%。（資料圖片）

今屆中學文憑試（DSE）考生透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」報名人數達3,993人，按年升約14%，佔DSE報考人數的7.6%，比例更創歷年新高，負責處理報名的機構認為去年下半年本港的「社會動亂」是導致報名人數增長的原因之一。

中國教育留學交流（香港）中心昨（16日）公布，分別透過3個途徑報讀內地大學的港生人數。截止6月1日，文憑試招生報名人數為3,993人；港澳臺僑聯合招收港生報名人數為2,650人；北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、暨南大學及華僑大學共6間大學的自主招生報名人數為4,135人。

雖然今年文憑試報考人數下跌，但透過計劃報名人數比去年的3,511人，多出接近14%；佔整體文憑試考生比例，亦由去年約6.3%，升至今年7.6%。

中心認為，報名人數增長的多個原因包括港生及家長對國家經濟社會發展的前景有信心，以及2019年下半年「香港社會動亂」可能對學生和家長產生一定影響等。

中心亦公布，文憑試招生報名相對集中在廣東省、上海市和北京市的大學，以首志願申請計算，最熱門的頭3間大學依次為中山大學、暨南大學及復旦大學，最熱門的頭3類學科依次為經管金融、醫學（包括中醫）及工程。

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責任編輯：馮琪雅