【新冠肺炎】港府：最快明日及周六派專機往印度接載280人回港

▲ 由印度回港人士將送亞博館做檢測，再送檢疫中心隔離14日。(資料圖片)

港府今日(17日)表示，已安排兩班特別航班接載滯留印度的香港居民回港，兩班航班暫定最早明日(18日)及本周六(20日)分別從班加羅爾及欽奈出發回港；兩班航班共接載約280名乘客，費用由乘客支付。

該兩班特別航班主要接載身處印度東南部不同省份有特殊需要香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。入境處於過去數天已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐航班的意向和取得他們的具體資料，以便向當地政府申請出行的審批。

港府發言人續說，從印度回港的乘客在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制新冠病毒測試，在收集深喉唾液樣本後，會前往指定的檢疫中心進行14天強制檢疫。

港府指，為應對新冠肺炎疫情，印度政府在三月下旬起禁止所有國際航班升降。截至本月16日，入境處已成功聯繫上約5,490名滯留在印度的香港居民。自接獲求助後，保安局和入境處已分別聯繫外交部駐香港特別行政區特派員公署以及中國駐印度共和國大使館了解和跟進情況，並向求助人提供相關資訊及適切意見和可行的協助。港府亦與印度駐港總領事館緊密聯繫，並與當地航空公司協商安排班機予滯留港人返港。港府已於上月18日及本月4日安排航班接載共約570名滯留當地的香港居民分別從新德里及孟買回港。現仍有眾多香港居民滯留在印度不同地區，當局會繼續按照實際情況分批協助他們有序返港。

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責任編輯：楊玉珠