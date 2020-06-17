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買九巴月票送30個口罩　PFE達至少95%

社會 19:22 2020/06/17

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

九巴送出的口罩，盒上印有九巴吉祥物圖案。（九巴圖片）

九巴推出「買月票送30個口罩」優惠。現凡於6月25日起，乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈三層外科成人口罩一盒30個。

乘客須帶同相關的八達通卡或八達通產品，於指定期及時間內往4個九巴顧客服務中心及Design1933換領口罩，每張月票可換領一次，詳情如下：

推廣日期 月票有效日期首日為
6月25日至7月15日
7月16日至7月31日
8月1日至8月15日
8月16日至8月31日

換領口罩日期
7月29日至8月15日

8月16日至8月31日
9月1日至9月15日
9月16日至9月30日
換領
時間及 地 點		 尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心
沙田市中心巴士總站顧客服務中心
屯門市中心巴士總站顧客服務中心
(每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時）
屯門公路轉車站 顧客服務中心
(每日下午2時至晚上8時）
美孚曼克頓山曼坊商場 Design1933(星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外）
換領須知 乘客換領口罩時，須出示相關的八達通卡或八達通產品

資料來源：九巴公司

口罩規格：

  • 三層外科成人口罩
  • 一盒30個
  • 17.5 厘米 X 9.5 厘米
  • 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%
  • 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布
  • 三層物料有效阻隔飛沫和細菌
  • 不含人造玻璃纖維及合成乳膠
  • 符合ISO14644 1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚

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