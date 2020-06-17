買九巴月票送30個口罩　PFE達至少95%

▲ 九巴送出的口罩，盒上印有九巴吉祥物圖案。（九巴圖片）

九巴推出「買月票送30個口罩」優惠。現凡於6月25日起，乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈三層外科成人口罩一盒30個。

乘客須帶同相關的八達通卡或八達通產品，於指定期及時間內往4個九巴顧客服務中心及Design1933換領口罩，每張月票可換領一次，詳情如下：

推廣日期 月票有效日期首日為

6月25日至7月15日

7月16日至7月31日

8月1日至8月15日

8月16日至8月31日 換領口罩日期

7月29日至8月15日 8月16日至8月31日

9月1日至9月15日

9月16日至9月30日 換領

時間及 地 點 尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心

沙田市中心巴士總站顧客服務中心

屯門市中心巴士總站顧客服務中心

(每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時）

屯門公路轉車站 顧客服務中心

(每日下午2時至晚上8時）

美孚曼克頓山曼坊商場 Design1933(星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外） 換領須知 乘客換領口罩時，須出示相關的八達通卡或八達通產品

資料來源：九巴公司

口罩規格：

三層外科成人口罩

一盒30個

17.5 厘米 X 9.5 厘米

細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%

過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布

三層物料有效阻隔飛沫和細菌

不含人造玻璃纖維及合成乳膠

符合ISO14644 1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

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責任編輯：陳梓蔚