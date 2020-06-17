買九巴月票送30個口罩 PFE達至少95%
社會 19:22 2020/06/17
九巴推出「買月票送30個口罩」優惠。現凡於6月25日起，乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈三層外科成人口罩一盒30個。
乘客須帶同相關的八達通卡或八達通產品，於指定期及時間內往4個九巴顧客服務中心及Design1933換領口罩，每張月票可換領一次，詳情如下：
|推廣日期
|月票有效日期首日為
6月25日至7月15日
7月16日至7月31日
8月1日至8月15日
8月16日至8月31日
|
換領口罩日期
8月16日至8月31日
|換領
時間及 地 點
|尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心
沙田市中心巴士總站顧客服務中心
屯門市中心巴士總站顧客服務中心
(每日上午11時至下午2時及下午3時至晚上8時）
屯門公路轉車站 顧客服務中心
(每日下午2時至晚上8時）
美孚曼克頓山曼坊商場 Design1933(星期一至五，上午11時至下午6時，公眾假期除外）
|換領須知
|乘客換領口罩時，須出示相關的八達通卡或八達通產品
資料來源：九巴公司
口罩規格：
- 三層外科成人口罩
- 一盒30個
- 17.5 厘米 X 9.5 厘米
- 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%
- 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布
- 三層物料有效阻隔飛沫和細菌
- 不含人造玻璃纖維及合成乳膠
- 符合ISO14644 1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產
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責任編輯：陳梓蔚