泰林第二代遺孀與女友爭產續審　女友指所持物業屬死者送贈

▲ 死者女友譚雪梅今於庭上作供。（經濟日報記者攝）

泰林無線電行第二代掌舵人之一林作為的遺孀與女友就逾2億元遺產爭產案今（17日）於高等法院續審。林作為的女友今出庭接受遺孀一方盤問，遺孀一方指女友名下曾先後持有7個物業，大部分實際上是由林出資，因此屬林所擁有，而且女友亦曾從買賣中獲利逾1,200萬元。女友反駁指她認為物業以她的名義登記，即是林送贈予她的。

原告為死者林作為（60歲）的妻子林蔡惠英，及兩名兒子林偉力和林偉健；答辯人為林的同居女友譚雪梅。

譚今出庭作供接受原告一方盤問時，原告一方指，譚曾經先後持有的7個物業，大部分均由死者出資購買，以譚的名義登記，但實際上物業由死者擁有。譚否認說法，並指「總之用我個名買就係送俾我。」

原告一方指，即使物業由死者擁有，譚於多年的買賣中賺取了逾1,200萬元差價，譚同意說法。原告即質疑為何譚指一家人於2002年一貧如洗，以致要分家，死者返回內地居住，而她則與子女遷往元朗居住？譚解釋當時須處理很多官司，加上每個物業都需支付裝修費等。原告指，2002年時譚所持有的其中4個物業至少巿值共3,400萬元，譚指無法估計，但強調當時樓價大跌。

另外，曾見證及替死者草擬1999年及2005年兩份遺囑的律師甘鴻明，今續接受原告一方盤問。甘供稱，死者於1999年自行到律師樓要求立遺囑，並表明將所有遺產由女友譚雪梅繼承，甘形容死者當時健康及有能力立遺囑。

原告一方引述死者的醫療紀錄指，死者於1995年首次中風，並在1999年4月，即立遺囑前4個月再次中風，而死者更於1999年6月，即立遺囑前個半月，醫生在其保險索償書上表明，死者當時已無能力處理任何工作。原告指死者於首次中風後已口齒不清，質疑甘是否仍堅持死者當時屬健康的說法。

甘回應指，他感覺到死者當時是健康的，否則不會上門立遺囑，加上死者當時的指令很簡單，只想將所有遺產留給自己喜歡的人。甘指除非死者的情況惡劣至語無倫次，否則仍可立遺囑。

原告一方指，根據律師會對律師替長者等立遺囑發出的指引，甘替死者立遺囑前應向他發問一系列問題。甘表示於2005年替死者立第二份遺囑前，並沒有向死者問過相關問題，因當時死者只是因為遺失了1999年的遺囑，才需要再立一份同樣的遺囑，只要死者表示明白便可。

甘於答辯人一方覆問下供稱，死者在立2005年遺囑時已需卧床，他當時向死者解釋遺囑內容，死者動一動手表示同意，甘的同事等人便攙扶死者印指模，甘指若死者不同意，他不會繼續為死者立遺囑。案件明續審。

記者：楊詠渝