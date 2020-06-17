涉大圍藏汽油彈點火器　22歲運輸工判囚30周

▲ 22歲運輸工涉於大圍藏汽油彈和點火器，被判囚30周。（資料圖片）

22歲運輸工人涉於去年11月在大圍藏有汽油彈及點火器等，早前承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（17日）於西九龍裁判法院被判囚30周，裁判官判刑時指，案情嚴重，考慮到案情指被告本打算燃燒雜物，扣減刑期後判囚30周。

被告李云樂（22歲），報稱運輸工人，被控於2019年11月12日於大圍成運路一公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1個用藍色布及牛皮膠紙包住的汽油彈、1把剪刀、1把點火器及3支士巴拿。

裁判官鄧少雄判刑時指，考慮到被告報告正面，以及其家庭狀況。惟本案涉藏汽油彈，案情嚴重，考慮到案情指被告本打算燃燒雜物，扣減刑期後判監30周。

案情指，警方發現數名示威者在大圍一街道逃跑，追捕期間警員看見被告逃走，途中放下其背包，其後跌倒並被制服。警員從背包中搜出汽油彈、點火器、白色布、扳手及被告的錢包等，錄影會面下被告承認從網上學習製作汽油彈，並承認擬用背包內汽油彈燃燒堵路的雜物，以防有人拆走路障。

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記者：林欣樂