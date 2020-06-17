被指擲雪糕筒阻礙交通　19歲男生脫罪警員未能認出被告

▲ 19歲學生涉於去年11月2日在禮頓道及加路連山道附近，將雪糕筒拋出馬路，早前否認1項在公眾地方造成阻礙罪，案件今（17日）於東區裁判法院開審。（資料圖片）

19歲學生涉於去年11月2日在禮頓道及加路連山道附近，將雪糕筒拋出馬路，早前否認1項在公眾地方造成阻礙罪，案件今（17日）於東區裁判法院開審。警員供稱當日在車上看見有人扔雪糕筒，惟他未能在庭上播放的影片中認出雪糕筒，影片中交通亦未受影響，亦未能在庭上認出被告。裁判官最終裁定案件表證不成立，被告當庭釋放。

報稱學生的被告許瀧濼（19歲），早前否認1項在公眾地方造成阻礙罪。控罪指，被告於2019年11月2日，在禮頓道及加路連山道留下雪糕筒，對禮頓道交通造成阻礙。

案件今開審，控方傳召警員羅逸威出庭作供，羅供稱，案發時駐守港島衝鋒第23隊，案發當日下午5時半，他乘坐的警車正在禮頓道東行線上行駛，他當時望出車外，看見5名黑衣人聚集，其中1人投擲雪糕筒。羅稱警車一直追截黑衣人，黑衣人沿禮頓道來回跑動數次後，他與其他警員下車追截，當時被告朝新會道方向逃跑，他與5至6名警員追著被告，被告其後跌倒地上及被其他警員制服。

羅續指，當時他親手脫去被告面罩，及在被告背囊中搜出噴漆及扳手等物品，惟當裁判官問及羅能否認出被告時，羅未能在庭上認出被告。

控方又在庭上播放案發時的錄影片段，片段中多名警員正在追捕一名黑衣人。裁判官問及羅，為何他能認定該名黑衣人，正是早前投擲雪糕筒的黑衣人。羅回應指，因為當時只有該名黑衣人正在奔跑。

裁判官續問及羅雪糕筒的去向，但羅未能在影片中認出雪糕筒，而且不能說出雪糕筒對交通造成的阻礙，片段中的交通行車亦屬正常。

辯方盤問羅時，質問警車追截黑衣人時，羅有否在車上看見雪糕筒。羅表示看見一個黑色物體，但未能確認是圓錐體。

控方索取完法律意見後，下午沒有繼續傳召證人。裁判官指根據現時控方證人的供詞，羅未能說出雪糕筒被投擲到甚麼位置，而他的供詞亦無法證明該雪糕筒對交通造成影響，最終裁定案件表證不成立，被告當庭釋放。

記者：王仁昌