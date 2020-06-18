【飛虎之雷霆極戰劇透】第25集劇情預告　Sam背叛組織與俄國特工聯手

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第24集講到歐陽正出殯之日，數名神秘賓客出現，家成暗中盤算，林慧深知眾人身份，下了一個出乎意料的決定。

第25集（19/6）

浩然得悉國棟身陷窘境，決定拼死仗義，惟殷婷看出他行為怪異，卻猜不出他的心意。

異軍突起，A Team的超級電腦突然被西方駭客猛烈狙擊，浩然、逸敏嚴守拒敵，及時擊潰敵人，惟浩然懷疑A Team的隱密位置慘遭洩漏，原因來自特殊記憶卡。

在家成的勸喻下，林慧道出孤兒院之秘，更揚言神秘團隊已經解散，希望重回簡單生活，家成大力支持。

廢置巴士內，皓月決定棄暗投明，協助國棟尋回志斌，此時，真正的志斌終於傳來訊息。

入侵A Team電腦病毒程式不斷擴散，企圖不明，文龍與逸敏對浩然產生懷疑，國棟終於發現Sam的詭計，原來特殊記憶卡早已連接英國的人造衛星，敵方不擇手段就是要證明A Team的存在，浩然心感內疚，決定私下進行反擊戰。

直屬Jaser的親衛傭兵暗中潛伏香港，態度猖獗、瘋狂，賀進生命受到威脅，與此同時，溫海帶來林慧的消息。

特工組織的駭客終於向A Team的電腦發動總攻擊，文龍、逸敏死守最後防線，慘遭擊潰之際浩然及時趕回，以「土炮技術」成功截擊駭客。

可是Sam的陰謀並未告吹，國棟誤墜局中之局，頓時變得孤立無援，憶及往事，原來Sam為了家族成員的安全，早已背叛組織，答應與俄國特工聯手。

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