【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億

▲ 關之琳半山豪宅曝光。

「大美人」關之琳（之之）雖淡出幕前多年，但其美貌依然令不少人難忘。關之琳自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚，回復單身的之之樂於享受人生，而投資有道的關之琳，多年來藉物業買賣成為富婆，近日之之在社交平台發布家中欣賞日落照片，更罕有曝光其億萬豪宅。

關之琳除投資物業市場，近年亦投入搞時裝生意，早前便與Moiselle太子爺陳柏熹合作推出品牌，向商界女強人邁進。

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▲ 關之琳在家中看彩虹，曝光億元豪宅。（取自IG）

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關之琳半山豪宅享開揚靚景

因為近日疫情令生意暫停下來的之之，昨日留在豪宅家中，抱著愛犬欣賞雨後風景出現雙彩虹美景，她還在IG發布照片，留言「「無所事事」。

之之亦在IG貼出一張雙彩虹的圖片，用英文留言：「What a lucky sign for HK」。相中可見關之琳在家中嘆茶看雙彩虹，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，相信她正身其億元豪宅享受寧靜生活。

▲ 之之展示家中看到的雙彩虹。（取自IG）

▲ 家中可看煙花夜景。（取自IG）

之之曾於2017年以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，並花了一年時間裝修，用作自住和投資。

她並在IG發布相片，應屬位處半山的地利根德閣。

▲ 愛犬的之之，常在家中讓愛犬四處走。（取自IG）

該物業佔地3,000呎，可擁180度無敵景觀飽覽維港靚景，關之琳用了1年時間裝修，並參與室內設計。

過去雖甚少將家居曝光，但關之琳曾讓傳媒拍攝豪宅，家中除有落地大玻璃飽覽海景，另外又把三間房打通成開闊的化妝間和衣帽間，她更指每處的燈光色調都是請風水大師設計，極盡奢華。

▲ 熱愛聚會的之之，常邀好友在家中吃喝。（取自IG）

關之琳感情路崎嶇

有財有貌的關之琳，多年來情路不愁寂寞，甚有桃花緣。

至於於1981年與認識僅兩個月的富商王國旌於美國閃婚，可是婚姻維持9個月告吹。

▲ 早前聖誕跟愛犬的客廳照。（取自IG）

其後她陸續跟與馬清偉、成龍、劉德華、劉鑾雄、黃家諾等相戀或傳出緋聞，直到2009年與台灣富商陳泰銘傳熱戀，至2014年被指秘婚，可是翌年年關之琳宣佈與陳泰銘離婚消息，震驚娛樂圈。

▲ 早前生日之之在家中豪宅慶生。（取自IG）

2005年關之琳淡出幕前後，開始涉足房地產項目，2007年曾斥資1.13億港元購入淺水灣的獨立豪宅The Nautilus，2010年房價已經上漲一倍。

另外，於2017年又以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，另計其他物業等，估計關之琳身家超過5億港元。

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