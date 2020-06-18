  • 30°C
香港時間 : 2020618日 (四) 10:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【億萬富婆】關之琳半山逾億元豪宅賞雙彩虹　之之投資有道身家至少5億

娛樂 09:48 2020/06/18

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

關之琳半山豪宅曝光。

「大美人」關之琳（之之）雖淡出幕前多年，但其美貌依然令不少人難忘。關之琳自15年宣布跟台灣富商陳泰銘離婚，回復單身的之之樂於享受人生，而投資有道的關之琳，多年來藉物業買賣成為富婆，近日之之在社交平台發布家中欣賞日落照片，更罕有曝光其億萬豪宅。

關之琳除投資物業市場，近年亦投入搞時裝生意，早前便與Moiselle太子爺陳柏熹合作推出品牌，向商界女強人邁進。

【豪宅曝光】劉嘉玲跟凍齡靚媽大屋過母親節　 曾跟張國榮為鄰至今不捨放售單位

關之琳在家中看彩虹，曝光億元豪宅。（取自IG）

【喜劇之王】周星馳再按天價豪宅套現　星爺6000呎大宅坐擁維港全景

關之琳半山豪宅享開揚靚景

因為近日疫情令生意暫停下來的之之，昨日留在豪宅家中，抱著愛犬欣賞雨後風景出現雙彩虹美景，她還在IG發布照片，留言「「無所事事」。

之之亦在IG貼出一張雙彩虹的圖片，用英文留言：「What a lucky sign for HK」。相中可見關之琳在家中嘆茶看雙彩虹，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，相信她正身其億元豪宅享受寧靜生活。

之之展示家中看到的雙彩虹。（取自IG）

家中可看煙花夜景。（取自IG）

之之曾於2017年以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，並花了一年時間裝修，用作自住和投資。

她並在IG發布相片，應屬位處半山的地利根德閣。

愛犬的之之，常在家中讓愛犬四處走。（取自IG）

該物業佔地3,000呎，可擁180度無敵景觀飽覽維港靚景，關之琳用了1年時間裝修，並參與室內設計。

過去雖甚少將家居曝光，但關之琳曾讓傳媒拍攝豪宅，家中除有落地大玻璃飽覽海景，另外又把三間房打通成開闊的化妝間和衣帽間，她更指每處的燈光色調都是請風水大師設計，極盡奢華。

熱愛聚會的之之，常邀好友在家中吃喝。（取自IG）

關之琳感情路崎嶇

有財有貌的關之琳，多年來情路不愁寂寞，甚有桃花緣。

至於於1981年與認識僅兩個月的富商王國旌於美國閃婚，可是婚姻維持9個月告吹。

早前聖誕跟愛犬的客廳照。（取自IG）

其後她陸續跟與馬清偉、成龍、劉德華、劉鑾雄、黃家諾等相戀或傳出緋聞，直到2009年與台灣富商陳泰銘傳熱戀，至2014年被指秘婚，可是翌年年關之琳宣佈與陳泰銘離婚消息，震驚娛樂圈。

早前生日之之在家中豪宅慶生。（取自IG）

2005年關之琳淡出幕前後，開始涉足房地產項目，2007年曾斥資1.13億港元購入淺水灣的獨立豪宅The Nautilus，2010年房價已經上漲一倍。

另外，於2017年又以近1.9億元，購入中半山老牌豪宅地利根德閣及灣仔星域軒單位，另計其他物業等，估計關之琳身家超過5億港元。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星物業】梁朝偉夫婦共擁逾9億元物業　劉嘉玲：30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股
16:22 2020/05/31
【明星物業】梁朝偉夫婦共擁逾9億元物業　劉嘉玲：30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股
【飛虎之雷霆極戰】張曦雯富貴混血男友背景起底　跟打機女神半山同居愛巢曝光
15:41 2020/06/12
【飛虎之雷霆極戰】張曦雯富貴混血男友背景起底　跟打機女神半山同居愛巢曝光
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅
10:24 2020/04/10
【投資有道】容祖兒手持12個物業總值4億　Joey從木屋區搬到淺水灣豪宅
關之琳 演員 娛樂人物職業 豪宅 劉鑾雄 陳柏熹 物業 地利根德閣

最高瀏覽

【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
09:50 2020/06/17
【食用安全】婦人吃隔夜西瓜險喪命　送院證細菌感染超標數千倍
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
11:32 2020/06/17
【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏
13:53 2020/06/17
【防疫產品】《鏗鏘集》檢測消毒產品殺菌效能僅1款有效　揭聲稱天然防疫產品含化學物可致敏